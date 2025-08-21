美聯儲大幅減息預期易落空

市場預期美聯儲將於下月減息，部分更押注減息半厘。（圖片來源：大公報） 中評社北京8月21日電／據大公報報導，本周五，聯儲局主席鮑威爾將於傑克遜霍爾會議（Jackson Hole）發言，投資者急切希望得到減息操作的明確信號。美國需求趨於疲弱，貨幣政策理應寬鬆，但潛在通脹風險亦不容小覷，極大考驗當局的預期管理能力。



7月非農報告對前值的大幅下修，堅定了市場對於9月減息的信心。即便同期的核心消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）按年增速雙雙反彈，卻絲毫未減幣策寬鬆的樂觀預期。芝交所FedWatch數據顯示，9月聯儲減息概率高達96.2%，年底前有望降息0.75厘。目前押注9月減息0.5厘的期權合約高達32.5萬份，權利金成本約1000萬美元。這意味著若如期減息這一幅度，上述頭寸將獲利1億美元。



筆者多次撰文指，美國經濟“滯”的風險高於“漲”，美聯儲減息操作太過遲疑。



這背後或反映出，鮑威爾有著明顯“政治傾向”，特朗普對其發火是有幾分道理。現時美國實際利率偏高，廣泛壓制零售、地產與製造業的發展。



非農數據飄忽不定



分別來看：1）7月美國零售按月增速由0.9%跌至0.5%，而密歇根大學數據顯示，美國8月消費者信心指數初值降至58.6，大幅低於市場預期的62；2）由於融資成本過高，7月美國建築許可數量下降2.8%，創2020年6月以來新低；3）ISM製造業PMI從年初的50.9連續下行至7月的48，接近2024年減息前的低點（47）。



當然，支撐美聯儲減息的最大理據，還在於就業數據的迅速降溫。截至今年7月的三個月平均新增非農就業人數下滑至3.5萬人，“小非農”ADP也顯示美國私企招聘活動的放緩。需注意的是，特朗普上台後就業數據遭遇諸多因素干擾，包括白宮嚴厲打擊無證移民、政府裁員造成統計人手不足等。假如稍後公布的8月非農報告又現反復，不排除減息預期的再度調整。