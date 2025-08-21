美政客鼓吹“開放擁槍”推台灣入火坑

這是7月3日在美國首都華盛頓拍攝的美國國會大廈。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月21日電／據大公報報導，美國有關方面從來不放過任何一個能夠賺台灣錢的機會。最新的花樣是“建議台當局開放民眾合法擁有槍支”。親近共和黨、曾任美國國務院資深顧問的惠頓最近撰文叫囂“台灣方面應開放民眾合法持有槍支，允許合格民兵將武器分散存放在軍械庫”。如果台灣方面實施“擁槍合法化”，則對槍支的需求量勢必大增，這對美國軍火商必是源源不斷的“大生意”。然而，槍支氾濫問題已經嚴重危害美國社會治安，愈演愈烈的槍支暴力成為深入骨髓的“美國之痛”。惠頓難道是想令台灣方面重蹈美國槍支暴力的覆轍嗎？



眾所周知，美國是世界上民間擁有槍支最多的國家，平均每100人擁有約120支槍，槍支數量比人口還多。槍患已成“常態”。數據顯示，所有類型的槍支暴力事件：從殺人到自殺再到大規模槍擊事件，都在美國呈上升趨勢。2019年美國與槍支有關的死亡總數為33599人，2022年死亡人數上升到44290人，增幅31%。2023年美國有42889人死於各類涉槍事件，平均每天死亡約117人。校園更是美國槍支暴力的“重災區”。美國相關報告顯示，2019年至2021年，美國18歲以下兒童和青少年中與槍擊有關的死亡人數增加了約50%。2024年美國校園槍擊事件數量創新高，至少發生205起，共造成58人死亡、156人受傷。



美國槍患問題積重難返，惠頓竟然還鼓吹台灣方面“開放合法擁槍”，顯然是不懷好意。除了惠頓，美國白宮前安全顧問歐布萊恩2023年竄訪台灣時也曾公開宣揚“如果台灣有幾百萬人都有AK47步槍，就可以嚇阻中國大陸”。同年，美國企業家拉馬斯瓦米爭取美國共和黨總統提名期間也鼓吹“美國步槍協會在台灣開分支機構，好讓每個台灣家庭都擁有槍”。由此可見，支持合法擁槍的美國共和黨內確有一撮人在打台灣方面“開放擁槍”的主意。這對美方而言固然是“大生意”，但這“生意”背後透露出的信息恐怕更令民進黨當局不安：加強台灣民間的武裝力量，不要依賴美國“保護”。



其實，美國官方一直以來的說法都是要求台灣方面加強“自我防衛”，尤其“俄烏戰事”爆發後，美國看到了使用“代理人”來替美國打仗的好處：一方面不用派遣美國軍隊，不會造成人員傷亡；另一方面向“代理人”提供武器和軍援，以此刺激美國經濟和就業。2023年時任美國國務卿布林肯曾指出，向烏克蘭提供的軍援九成都用於美國本土工廠生產，為美國帶來了更多就業，為美國經濟帶來了更多增長。去年時任美國國防部長奧斯汀也曾承認，美國送往烏克蘭的武器是由美國各地的工人製造，有關投資擴大了美國的設施規模，為美國工人創造了就業機會。



近年美方正試圖把“代理人戰爭”的模式覆製到台灣問題上，要求台灣向美國採購更多的軍備，還向台灣提供打“巷戰”所用的防彈衣和槍支。但美國方面已不滿足於只提高台軍的戰力，還企圖把台灣普通民眾也武裝起來，而煽動台當局“開放合法擁槍”也正是此目的。美國的算盤打得“精”，但台灣民眾也不是傻子。島內有民調顯示，島內超過六成民眾認為美國只是把台灣當成牽制中國大陸的棋子。如此又怎會為美國賣命呢？