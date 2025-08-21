港府施政報告諮詢 智庫倡對接十五五規劃

知遠港澳研究網絡（知遠）聯同香港特區政府公務人員聯會（政公聯），合作發佈《施政報告建議書》。 中評社香港8月21日電／因應香港特區政府正就行政長官2025年《施政報告》展開公眾諮詢，知遠港澳研究網絡（知遠）聯同香港特區政府公務人員聯會（政公聯），合作發佈《施政報告建議書》。建議書獲特首政策組副組長關家明接見並聽取匯報，雙方進行了深入交流。



《施政報告建議書》指出香港在國家新一輪規劃中不可或缺，必須更主動對接國家戰略，並就強化全球樞紐功能、金融市場活力、公務員體制改革等六大方向，提出共26項具體政策建議，謀劃香港未來五年的發展藍圖。



報告指出，在全球格局深刻演變、中美競爭加劇的宏觀背景下，香港作為中國與西方世界的“制度介面”，正面臨嚴峻挑戰，同時也蘊藏獨特機遇。特區政府亟需制定更具前瞻性的規劃，公務員團隊亦應旗幟鮮明地效忠國家與香港，以積極進取的心態應對變局。



倡設專責工作組 督導各局制定行動計劃



為確保策略得以有效落實，報告關鍵建議之一為：由特首政策組牽頭，立即成立“對接『十五五』規劃專責工作組”。該工作組應負責制定整體策略和具體時間表，並要求各政策局根據總體策略框架，在其負責範疇內定立相應的、具可量測指標的具體行動計劃，確保規劃內容能轉化為實際政策與成果，全面提升政府的規劃與執行能力。



全面改革公務員體制



報告尤其強調公務員隊伍的改革，指出現行制度已難以應對“愛國者治港”與新時代施政需求。建議啟動全面《公務員體制改革》研究，內容涵蓋革新管理制度、建立“表現導向”的薪酬機制，以及將“政治忠誠與專業表現”雙指標嵌入人事管理。同時，建議開展“大灣區城市掛職計劃”，選派公務員到內地培訓掛職，拓展視野並將其表現作為晉升參考，多角度培育公務員的愛國情懷。



六大戰略方向 謀劃香港未來



報告提出的六大核心方向包括：1.強化全球樞紐功能：鞏固國際金融、貿易、航運中心地位，並發展成為“全球華人人才樞紐”與“國際機構總部樞紐城市”。2.為金融市場注入活力：促進資本形成與資產流動，構建高效穩定的市場環境，強化香港作為內地企業出海戰略支點的功能。3.發展區域法治服務：建設亞太區國際法律及爭議解決服務中心，重點擴展仲裁服務領域，保障法治化營商環境。4.提升文化交流能級：促進中外文化藝術交流，打造國際文化都會。5.建設國際創新高地：開放公共場景支持科技應用落地，吸引大型科技企業落戶。6.強化政府執行力：啟動全面公務員體制改革研究，增強公職人員的政治意識和問責意識。



構建全球華人人才樞紐 破解“留才”難題



報告特別聚焦“全球華人人才樞紐”的內涵，提出必須破解“吸引誰”與“如何留”兩大核心問題。首先，在“吸引哪些人才”方面，報告強調需以產業升級需求為導向，精準錨定與香港“八大中心”定位高度契合的目標群體，特別是聚焦於金融科技、生物科技、綠色經濟及數字貿易等戰略領域的頂尖專業人才。



其次，在“如何留住人才”方面，報告指出需構建“引才-育才-留才”的全周期生態系統，以應對全球競爭和本地0.7超低生育率、22%老齡化率（2050年將達40.6%）的嚴峻人口結構挑戰。為此報告提出三項具體建議：



進一步優化和細化現有引才計劃：定期檢討“高才通”等計劃的門檻與成效，動態調整合資格大學名單及收入要求，並將工作重點從“吸引”轉向“留穩”，確保人才長期留港生活工作。重點關注留學生群體：在非本地生限額提升至40%的基礎上，視高校承載力逐步增加名額，並建議延長其畢業留港簽證期限、放寬工作限制，將年均約5萬名的留學生群體轉化為最穩定的人才供應源。設立針對性行業引才計劃：借鑒新加坡經驗，為金融科技、生物醫藥、人工智慧及高端法律服務等緊缺領域設立專項計劃，提供更優厚條件和更便捷流程。



倡設國際經貿組織 下調股票印花稅



在具體政策層面，報告提出了多項突破性建議。其中包括研究以“中國香港”名義發起成立聚焦金融、科創等領域的區域性國際經貿組織，採用非政治化章程和公私合營模式，將香港打造為解決區域挑戰的中立樞紐。為提升股市競爭力，報告建議大幅下調乃至撤銷股票印花稅，並暫時放寬主板上市盈利要求，以增強市場流動性與吸引力。



善用獨特優勢 貢獻國家發展



報告總結，香港憑藉國安法實施後更安全可靠的國際形象、自由港政策及長期積累的軟實力，應不斷調整定位，提高貢獻國家的能力。上述建議旨在助香港在“十五五”時期鞏固優勢、化危為機，並更好融入國家發展大局。



知遠港澳研究網絡創立於2022年,現有成員約20人,主要以來自國際商業機構策略及市場研究部門40歲以下年輕專業人士為主體, 亦有來自不同領域的博士研究生及年輕教授。知遠致力於連接商業研究與公共政策之間的橋樑, 拓展本地專業社群在公共領域的參與渠道。香港特區政府公務人員聯會是由《國家行政學院香港同學會》主要理事建議並籌組成立的，兩會分別於2019年及2005年成立，均為香港註冊的非牟利團體，旨在團結香港特區政府在職及退休公務員。