習近平出席西藏自治區成立60周年慶祝大會。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月21日電／據新華社報導，六十載奮鬥櫛風沐雨，六十年雪域滄桑巨變。21日上午，西藏各族各界幹部群眾約2萬人歡聚拉薩市布達拉宮廣場，熱烈慶祝西藏自治區成立60周年。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席慶祝大會。



中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長王滬寧出席並講話，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇出席。



古城拉薩彩旗飄揚，處處洋溢著節日的氛圍。雄偉的布達拉宮下，搭建起藏式風格的大會主席台。主席台上方中華人民共和國國徽和“西藏自治區成立60周年慶祝大會”橫幅十分醒目，背景牆上懸掛著大慶會徽和“1965”“2025”字樣，10面紅旗分列兩側。主席台對面的布達拉宮廣場上，身著節日盛裝的各族群眾從四面八方匯聚到這里，手中揮動著紅旗，匯聚成一片歡樂的海洋。



上午10時許，在歡快的樂曲聲中，習近平等領導同志走上主席台，全場響起長時間的熱烈掌聲。



西藏自治區黨委副書記、自治區人民政府主席嘎瑪澤登宣布大會開始。全場起立，高唱國歌，鮮艶的五星紅旗在布達拉宮廣場冉冉升起。



中共中央政治局委員、國務院副總理、中央代表團副團長張國清宣讀中共中央、全國人大常委會、國務院、全國政協、中央軍委關於慶祝西藏自治區成立60周年的賀電。



王滬寧向西藏自治區贈送習近平題詞的“共建中華民族共同體 書寫美麗西藏新篇章”賀匾。



王滬寧發表講話。他說，1965年9月，在黨中央親切關懷和黨的民族政策光輝照耀下，西藏自治區宣告成立。這是西藏發展史上具有劃時代意義的大事，鞏固了西藏和平解放和民主改革的偉大成果，實現了西藏社會制度的歷史性跨越。60年來，西藏經濟社會全面發展，民族區域自治制度成功實踐，民族團結日益鞏固，各族人民生活蒸蒸日上，充分展現了中國共產黨領導的堅強力量，充分展現了我國社會主義制度的顯著政治優勢。

