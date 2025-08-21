“上門帶娃”成中國大學生假期社會實踐新選擇

中評社香港8月21日電／7月的杭州，雨後的微風裹挾著一陣難得的涼意。小學二年級男孩小宇舉著一只手工紙船說：“姐姐，明天我們還做小船好不好？”大學生程欣（化名）笑著點頭，順手把手機裡當天拍的照片發給小宇媽媽。



這個暑假，和許多大學生一樣，在浙江就讀的程欣選擇“上門帶娃”作為兼職。這已不是她第一次從事這份工作，過去幾個假期，她一直在為幼兒園和小學階段的孩子提供陪伴與照料。



“最初是在抖音刷到大學生博主兼職帶娃，看著他們陪孩子玩、記錄日常，覺得特別有意思，後來又在閑魚看到家長發帖找兼職陪娃，突然意識到這是個好機會。”程欣談起入行的契機語氣雀躍，“這麼多孩子有陪伴需求，我又喜歡小朋友，還可以掙點生活費，不如試試。”



新華社報導，程欣的帶娃日常豐富又有條理：早上到雇主家後，先陪孩子吃早餐、輔導作業；上午天氣不熱時，帶孩子去小區玩，隨手用手機拍些照片、小視頻發給家長，“讓家長隨時知道孩子的動態”；中午要是家長忙，她還能做一些簡單的家常菜；下午用英語和孩子互動，最晚能忙到傍晚6點。



程欣的帶娃服務裡，“英語定制陪伴”成了核心亮點。面對3到5歲的低齡孩子，她主打趣味沉浸式陪伴，和孩子一起哼唱英文兒歌。如果是帶小學階段的孩子，她就帶著孩子一起玩單詞接龍遊戲。