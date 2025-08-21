法律專家：AI倣冒奧運冠軍“帶貨”違法

中評社香港8月21日電／你刷到過全紅嬋、孫穎莎、王楚欽賣土雞蛋的視頻嗎？別信，那都是假的。近日，網絡上掀起一波“打假”風浪，目標直指AI（人工智能）克隆聲音亂象。法律專家稱，利用AI倣冒他人身份“帶貨”是違法行為，已侵犯被倣冒者和消費者權益。



“我是你們的嬋寶，有事請大家幫忙，今天讓媽媽先拿出300單老家的土雞蛋，給大家放福利”“大家好，我是莎莎，我為嬋寶家農家土雞蛋代言”“大家好，我是王楚欽，昨天收到嬋妹私信，說她家土雞蛋大豐收，這麼好的土雞蛋不發出去就可惜了”……聽到熟悉的“聲音”，粉絲誤以為是奧運冠軍本人，紛紛下單購買。殊不知，這些都是通過AI偽造，克隆出的名人聲音。



新華社報導，中國人權研究會理事、雲南大學人權法研究中心執行主任劉紅春說，利用AI倣冒奧運冠軍“帶貨”的行為，已侵犯了他們的肖像權與聲音權。他強調，該類倣冒行為並非僅針對名人，倣冒任何自然人均屬違法。不法分子選擇名人下手，正是看中其社會影響力和公眾信任，從而更易達成誤導消費者、推銷商品甚至實施詐騙的目的。



“這些行為違反了民法典中‘任何組織或者個人不得以醜化、污損，或者利用信息技術手段偽造等方式侵害他人的肖像權’‘對自然人聲音的保護，參照適用肖像權保護的有關規定’等條文。”劉紅春說，以上述為例，商家利用AI偽造聲音，編造故事，推銷商品，已構成對全紅嬋等奧運冠軍聲音權的侵害，被侵權人可以要求商家停止侵權行為、賠償損失與賠禮道歉。



“此舉還侵犯了消費者知情權。”劉紅春說，如果商家誘導消費者購買高價、低質或不存在的商品，且騙取財物數額較大，就觸犯了刑法，涉嫌詐騙罪。