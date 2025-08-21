出庭後，佩通坦能順利過關嗎

中評社北京8月21日電／據新華社報導，21日上午，泰國為泰黨黨首、被憲法法院暫停總理職務的佩通坦·欽那瓦在憲法法院出席關於其涉嫌違憲的調查聽證會，就其與柬埔寨參議院主席洪森通話引發的爭議接受質詢。



佩通坦出庭傳遞什麼信號？她能否順利過關？又將如何影響政局？



傳遞什麼信號



連日來，佩通坦是否會親自出庭受到高度關注。佩通坦近日保持低調，身為文化部長的她已連續兩次缺席內閣會議，自7月底以來未接受任何媒體採訪。泰國旅遊與體育部長兼為泰黨秘書長索拉翁·天通19日說，佩通坦21日將赴憲法法院出庭，而當天恰好是佩通坦39歲生日。



21日早，大批媒體記者在泰國憲法法院門口等候佩通坦現身。當地時間9時30分許，佩通坦抵達憲法法院，面帶微笑向媒體致意。泰媒評論指出，她出庭將傳遞其願意配合法律程序、爭取繼續執政合法性的信號。



能否順利過關



泰國憲法法院將於29日上午進行合議與投票，並在當天下午3時宣布佩通坦是否存在違憲行為。



此間分析認為，憲法法院的此次裁決是泰國未來政局走向的岔路口——若裁定佩通坦沒有違憲，她將重獲總理權力，這將極大提振為泰黨及政府穩定；若她被裁定違憲，泰國可能面臨政府重組或觸發提前大選。

