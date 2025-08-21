“中國方案”助力全球石窟寺保護研究

中評社北京8月21日電／據新華社報導，在世界文化遺產龍門石窟所在地河南洛陽，一場正在舉行的論壇吸引了來自美國、英國、柬埔寨、新加坡、日本等10餘個國家、國際組織及中國國內的石窟寺保護專家學者，他們就石窟寺保護、傳承與價值傳播展開交流研討，共同探索石窟寺保護科學理念和方法路徑。



“石窟寺承載著悠久的歷史、精湛的工藝以及人與環境的深刻聯繫，是人類共同故事的一部分。”在2025石窟寺保護國際論壇的開幕式上，聯合國教科文組織東亞地區辦事處文化處處長楊碧幸說。



作為文化遺產的重要類型之一，石窟寺在世界範圍內廣泛分布，見證著不同文明的交流互鑒。中國國家文物局組織開展的全國石窟寺專項調查結果顯示，中國共有石窟寺及摩崖造像5986處。甘肅敦煌莫高窟、山西大同雲岡石窟、河南洛陽龍門石窟等多處被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。



進入21世紀以來，在充分吸收國際文化遺產保護先進理念的基礎上，中國文化遺產保護開展了大量理論和實踐創新。“融‘價值闡釋－監測預警－環境控制－災害治理－保護修復’為一體的中國石窟寺綜合保護理念成為共識，中國石窟寺系統性、整體性保護體系初步建立。”中國國家文物局副局長解冰說。



“近年來，龍門石窟組織實施了奉先寺滲漏水治理和危岩體加固、潛溪寺滲漏水治理等一系列保護工程，實現從搶救性保護向預防性保護，從文物本體保護向文物本體與周邊環境、文化生態整體保護的轉變。”龍門石窟研究院黨委書記餘傑說。



在擁有200多座石窟的甘肅，敦煌莫高窟、瓜州榆林窟、天水麥積山石窟等6處重要石窟由敦煌研究院統一管理，形成“一院六地”的運行格局。敦煌研究院院長蘇伯民在論壇發言時說：“我們建成的甘肅省石窟寺監測預警平台，可以實時看到院屬6處石窟的各種指標變化，為全面、及時掌握石窟動態、預警潛在風險等，提供重要數據參考。”



蘇伯民表示，中國在石窟寺遺產保護方面已形成一套涵蓋理念、技術、應用的完整的“中國方案”，並得到國際同行專家的高度評價。

