報導稱停止推動籌組新政黨 馬斯克否認
http://www.CRNTT.com
2025-08-21 17:33:18
中評社香港8月21日電／美國富商馬斯克否認有報導指他停止推動籌組新政黨。
香港電台報導，馬斯克在社交平台批評有關報導，並指不應被視為事實。
《華爾街日報》之前曾報導，馬斯克向盟友表示，希望把注意力集中於自己的公司，已經不動聲息地停止推進籌組新政黨計劃。
