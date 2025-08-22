8月21日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京8月22日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧21日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



湖北廣電記者：我們注意到，王毅外長已經結束對阿富汗的訪問。發言人能否進一步介紹具體情況？



毛寧：8月20日，王毅外長訪問阿富汗，會見阿富汗總理阿洪德、內政部長西拉傑丁，同外長穆塔基舉行會談，並出席第六次中國—阿富汗—巴基斯坦三方外長對話。



王毅外長表示，中方一貫主張大小國家一律平等，各國應當平等相待、合作共贏。這個世界不應富者愈富、貧者愈貧，每個國家包括阿富汗都有實現發展振興的權利。中方奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，尊重阿富汗人民的選擇，支持阿政府穩健施政、聚焦發展、堅決打恐、睦鄰友好，實現長治久安。



中阿巴三方外長對話自2022年重啟以來，取得積極進展。王毅外長表示，中方願同阿方、巴方深化睦鄰互信，在涉及彼此核心利益的問題上相互理解、相互支持。三方應進一步密切各層級交往，不斷鞏固戰略互信。中方支持阿巴改善雙邊關係，深化利益交融，堅持通過對話協商妥處分歧，推動中阿巴三方合作行穩致遠。三方一致同意，充分發揮對話機製作用，加強各領域交流合作，促進地區和平穩定與發展繁榮。



拉通社記者：美國軍艦正在委內瑞拉海岸附近的加勒比海域巡邏，並以打擊毒品犯罪名義威脅使用武力。多位拉美和加勒比國家元首予以譴責並稱該行為損害了地區和平與安全。中方對此有何評論？

