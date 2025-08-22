外交部：敦促日本以實際行動消除遺毒

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京8月22日電（記者 海涵）就俄羅斯政府近日發布的侵華日軍有關解密文件，外交部發言人毛寧21日在例行記者會上表示，我們敦促日本深刻反省侵略歷史，切實尊重中國等受害國人民的感情，同軍國主義徹底切割，以實際行動消除遺毒，不要重蹈歷史覆轍。



俄羅斯政府近日發布的解密文件顯示，二戰期間，侵華日軍預謀從中國東北地區進攻蘇聯，曾準備動用可大量消滅兵員的細菌戰手段，並在哈爾濱設立第七三一部隊（簡稱“731”部隊）。731部隊對各種類型的鼠疫、炭疽、霍亂等細菌性疾病進行研究，不停實施人體試驗，為此關押中國人、俄羅斯人和被判處死刑的日本人。



毛寧就此表示，第二次世界大戰期間，侵華日軍公然違反國際法，對中國人民發動了令人發指的細菌戰，進行了慘無人道的人體活體實驗，犯下了反人類的滔天罪行。俄羅斯官方披露的資料再次表明，日本軍國主義發動細菌戰的事實鐵證如山，不容否認和抵賴。



毛寧指出，衹有正視歷史，才能獲得尊重；衹有以史為鑒，才能開辟未來；衹有前事不忘，才能防止再入歧途。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。我們敦促日本深刻反省侵略歷史，切實尊重中國等受害國人民的感情，同軍國主義徹底切割，以實際行動消除遺毒，不要重蹈歷史覆轍。



