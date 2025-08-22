首個港澳青少年愛國主義教育基地在京設立

港澳青少年愛國主義教育基地儀式揭牌儀式在中國人民抗日戰爭紀念館舉行（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京8月22日電（實習記者 葉佳怡）8月21日上午，由香港特別行政區政府和澳門特別行政區政府共同設立的港澳青少年愛國主義教育基地儀式在中國人民抗日戰爭紀念館舉行。該基地的設立象徵著中華民族不屈的抗戰精神，其選址本身便深刻傳遞了勿忘國恥、振興中華的核心寓意，以期為兩地青少年上了一堂生動的歷史公開課。



中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方表示，愛國主義是中華民族精神核心，廣大愛國者愛國、愛港、愛澳是一國兩制行穩致遠的固有基因。抗美援朝的硝煙雖已遠去，但以愛國主義為核心的民族精神已深深地融入了中國人民的血脈，包括港澳同胞在內的全體中華兒女共同鑄就的偉大的抗戰精神，成為了激勵一代代中國青年挺膺擔當的寶貴精神。新時代的港澳青少年生逢盛世、重任在肩。他希望大家銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創歷史，通過親身觸摸歷史的脈搏，學習、繼承偉大的創業精神，增強作為中國人的骨氣和底氣，勇擔歷史使命，錘煉過硬本領，為強國建設、民族復興偉業貢獻青春力量。



香港特別行政區政府政務司司長陳國基指出，在中國人民抗戰勝利80周年之際，以坐落盧溝橋旁邊的中國人民抗日戰爭紀念館作為首個基地，更加別具意義。在堅強、艱苦、漫長的抗戰中，包括香港民眾在內的全體中華兒女，在強大的民族意志和愛國精神下，為民族、為祖國、為正義而戰，以血肉之軀抗爭，成功捍衛了祖國的山河、民族的尊嚴，中國人民向世界展示了天下興亡、匹夫有責的愛國情懷和民族氣節。抗戰歷史是最生動的愛國主義教材，他相信並期盼每一個到中國人民抗日戰爭紀念館的人以及更多的香港青年、學生、老師們，都能夠實地體驗這種愛國情懷的覺醒，並從中吸取為中華民族偉大復興而奮鬥的力量。他強調，建立統一的港澳青少年愛國主義教育基地是香港推動愛國主義教育的里程碑。他期待，未來在全國發展更多的愛國教育資源，讓更多的港澳青年透過實地研學與明星交流，加深民族認同和國家認同，全面理解國家的歷史發展成就，攜手共創輝煌未來。



澳門特別行政區政府社會文化司司長柯嵐表示，港澳兩地在中國人民抗日戰爭紀念館設立愛國主義教育基地，為開展愛國主義教育又搭建了重要的平台。紀念館豐富的歷史文物、詳實的史料記載生動地展現了那段波瀾壯闊的民族史詩，是開展愛國主義教育的生動策劃。她指出，將充分利用這一平台，組織更多的澳門居民，尤其是青少年前來參觀學習，讓他們深刻認識中國共產黨在抗戰中的中流砥柱作用，親身感受抗戰精神的偉大力量。她希望，以此為契機，進一步加強內地與香港社區在愛國主義教育領域的交流與合作、形成合力，為培養有理想、有擔當、愛祖國、愛港澳的新時代青年不懈努力，為強國建設做出更大的貢獻。