港澳青年代表參訪抗戰紀念館　傳遞愛國情

這是中國人民抗日戰爭紀念館內部陳設（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京8月22日電（實習記者 葉佳怡）8月21日上午，香港特別行政區政府與澳門特別行政區政府共同設立的港澳青少年愛國主義教育基地設立儀式在中國人民抗日戰爭紀念館舉行。來自港澳的青少年代表出席了儀式，並在儀式結束後參觀紀念館，深入瞭解中國人民的抗戰歷史。



今年正值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，於中國人民抗日戰爭紀念館設立港澳青少年愛國主義教育基地，旨在為港澳青少年搭建深化國家歷史認知、提升愛國精神的重要平台。



儀式結束後，港澳青少年們依次參觀紀念館，面對珍貴展品，許多青少年駐足凝視，並拍照留念。館內豐富的文物史料、詳實的文字記錄以及逼真的場景復原，使青少年們仿佛置身那段戰火紛飛的崢嶸歲月，近距離領略中國人民頑強不屈的抗戰意志與無畏犧牲的偉大精神。



一位來自香港的學生代表表示，愛國主義需要尊重和瞭解國家文化，從悠遠的古代文明到波瀾壯闊的近代歷程，無論是輝煌成就還是曲折探索，歷史長河中沉澱的都是民族發展的寶貴財富，需要我們代代傳承。今天我們所擁有的和平與幸福，離不開先輩們的犧牲與奉獻。作為新時代的青年，我們是文化的傳承者，也應肩負起歷史傳播者的使命。在繼承前人奮鬥成果的基礎上，深入挖掘歷史與文化中蘊含的精神力量，才能為當下的發展提供源源不斷的思想啟發，讓愛國情懷在傳承中展現新的生命力。



中國人民抗日戰爭紀念館是開展愛國主義教育的重要窗口，其具備將抗戰歷史轉化為生動愛國教育素材的獨特優勢。此次其成為港澳青少年愛國主義教育基地，有望持續發揮資源優勢，憑借定制化、針對性活動，為港澳青少年築牢愛國信念給予更有力的支撐。