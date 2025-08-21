韓政府出台新規遏制外國人投機炒房

中評社香港8月21日電／韓聯社報導，韓國國土交通部21日表示，經中央城市規劃委員會審議，決定將首爾市及京畿道、仁川市的大部分地區指定為“外國人土地交易許可區”（以下簡稱“許可區”）。該措施將於本月26日生效，有效期一年，至明年8月25日。



此舉旨在防範部分外國人規避韓國金融監管、利用海外資金在未實際居住的情況下投機性購買高價住房，從而推高房價的行為。根據新規，外國個人、法人或政府在許可區內購房須事先獲得當地政府批准，未經許可的交易合同無效。該規定僅適用於有償交易，交換、贈與等無償交易不在其列。



許可區範圍包括首爾市；京畿道除楊州、利川、議政府、東豆川、楊平、驪州、加平、漣川外的23個市郡；仁川除東區、江華郡、甕津郡外的7個自治區。此前，首爾市已將江南三區（瑞草、江南、松坡）和龍山區劃為許可區，但僅針對公寓。本次措施將適用範圍擴大至所有居住用房屋，包括獨棟、多戶、聯排住宅等。辦公樓仍屬非住房類，不在適用之列。



獲准購房的外國人須在許可日起4個月內入住，並在購房後至少實際居住兩年，禁止利用典租客押金購房的所謂“押金投資”行為。若違反規定，當地政府可責令限期改正，未履行者將被處以最高相當於房價10%的強制金，並按年徵收。



此外，政府計劃修改《不動產交易申報法》施行令和施行規則，將目前僅適用於投機過熱地區的資金籌措計劃書和證明材料提交義務擴大至許可區，並要求申報海外資金來源及簽證（居留資格）類型，以防範非法資金流入和無資格經營出租業務。