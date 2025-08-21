尹錫悅妻第三次受訊歷時3小時結束23日再訊

中評社香港8月21日電／韓聯社報導，韓國負責調查前總統尹錫悅夫人金建希弊案的獨立檢察組（獨檢組）21日第三次對金建希進行傳訊，調查持續約3個小時後結束。獨檢組要求金建希將於23日上午再次到案。



金建希當天下午乘坐法務部車輛抵達獨檢組辦公室所在的首爾鐘路區KT大廈，並從下午2時12分許開始接受調查。調查于下午5時30分許結束，金建希在閱覽訊問筆錄後於下午6時24分許離開調查室。據悉，獨檢組當天重點就“請托門”進行訊問，但與前兩次調查一樣，金建希基本全程行使緘默權。



金建希曾于12日因涉嫌《資本市場法》和《政治資金法》，以及《特定犯罪加重處罰法》規定的斡旋受賄罪被批捕，14日和18日在羈押狀態下到案接受調查。當時，獨檢組主要就介入案和操縱股價案進行訊問，但金建希基本全程拒絕陳述。



金建希涉嫌在2022年4月至8月期間通過被稱為“乾津法師”的僧人全成培（音）收受統一教方面提供的鑽石項鍊和名牌包及各種請托事項；涉嫌與尹錫悅在2022年大選期間免費接受“政治掮客”明泰均提供的民調服務，並作為回報，幫助前議員金映宣在國會議員補選中獲得國民力量黨的候選人公薦；涉嫌在2009年至2012年間參與操縱德意志汽車股價。