快評：大罷免即將迎來終局　不會有什麼奇蹟

中評社快評／台灣第二輪大罷免投票明天進行，由民進黨策動的這場政治鬧劇即將迎來終局。與726舉行的第一輪投票結果一樣，民進黨可能慘敗，很多綠營中人、或親綠的人都一再對民進黨作出提醒或警告。



台灣民意基金會董事長游盈隆21日在一個節目中表示，民進黨不要再期待823出現什麼奇蹟，很多事情可以看得很清楚，此路不通，幹嘛一定要去衝撞，而衝撞到鼻青臉腫，出了人命，何苦來哉。此前一日，游盈隆在臉書發文說，823罷免結果幾乎確定會延續7月26日首波大罷免“25比0”的慘烈結果。



美麗島電子報董事長吳子嘉近日說，823民進黨沒有人在玩，目前這麼冷，沒有一個“立委”同意票會過門檻，國民黨會大勝，一席都不會被罷掉。吳子嘉20日在網路節目中進一步指出，綠營2026恐比2018年更慘，賴清德挺大罷免，讓藍白更鞏固。



7月26日第一輪大罷免投票24位國民黨“立委”罷免案全遭否決，外界解讀為民進黨“抗中保台”招牌失效。罷免團體和民進黨主打的此一論述也未延續到823選舉。此外，726投下“不同意票”的選民，除了泛藍及中間選民，也不乏淺綠甚至是來自深綠背景的年輕人，他們不認同大罷免潮的“無差別”性質，更指“抗中保台”訴求已走向民粹，這些人明天可能繼續用選票表態，繼續說不。



大罷免不會出現什麼奇蹟，“抗中保台”同樣“此路不通”！