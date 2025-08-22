台青遊駝峰嶺 瑰麗寶石嵌山河

台青們正在拍攝駝峰嶺天池風光（中評社 林啟瑞攝） 中評社北京8月212日電（實習記者 林啟瑞）8月20日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行30餘名團員於阿爾山市啟程繼續探索北疆風情，當日上午抵達阿爾山國家森林公園，邂逅駝峰嶺天池，覽盡自然鬼斧神工。



駝峰嶺天池是阿爾山國家森林公園最具標誌性的景觀，它形成於中更新世，是火山噴發後火山口積水形成的高位湖泊，因遠遠看上去像俯臥的駱駝而得名，湖面形狀像人的左腳，湖水潔淨無比，水位常年穩定。



踏過數百級台階，攀登的汗水化為抵達時的驚嘆。站在天池之巔，一種融合了寧靜與壯闊的獨特氣息撲面而來。陽光傾灑，湖面躍動起萬千金光，宛如自然在低語它深藏的秘密。湖水變幻著冰藍、寶藍與翡翠綠的色調，被漫山遍野的金色落葉鬆溫柔環抱，恍若一塊被精心鑲嵌於天地之間的瑰麗寶石



站在天池之巔的觀景台，望著湛藍如鏡的湖面，一位研習營團員不禁輕嘆：“在台灣，我家裡日月潭很近，以前也經常去日月潭。這次站在駝峰嶺天池旁邊，居然讓我有了些熟悉的感覺！”



微風拂過，池水泛起細碎漣漪，自然的壯美早已將兩岸血脈連成同一幅畫卷，或許山河本無界限，我們對土地的眷戀，對自然的驚嘆，早已刻進相同的文化基因裡。

