台青北疆行 壯麗山河奏響兩岸同心

研習營團員們在杜鵑湖邊合影（中評社 林啟瑞攝） 中評社北京8月22日電（實習記者 林啟瑞）8月20日，海外及港澳台社團“京蒙研習營”一行30餘名團員於阿爾山市啟程繼續探索北疆風情，當日上午抵達阿爾山國家森林公園，游覽著名景點杜鵑湖、石塘林和三潭峽，賞北疆自然風光。



研習營一行首先抵達如詩如畫的杜鵑湖，這裡雖非杜鵑花期，卻別有一番靜謐韵味，湛藍的湖水清澈透亮，完美倒映著周邊連綿的青山與舒卷的白雲。微風拂過，湖面泛起粼粼波光，團員們沉浸在這片寧靜致遠的山水畫卷中，紛紛駐足拍照，感嘆大自然對北疆的慷慨饋贈。



來到被譽為“火山地質博物館”的石塘林，映入團員們眼簾的是浩渺壯觀的火山熔岩地貌，黑色的玄武岩千姿百態，或如波濤翻湧，或如巨獸匍匐，如“開花饅頭”般的熔岩冢訴說著千萬年前山崩地裂的火山史詩。而在看似不毛的岩石縫隙間，倔強的偃鬆和落葉鬆卻頑強生長。自然的奇景無聲的向團員們訴說著地球生命的厚重與神奇。



行程的最後一站是充滿動感活力的三潭峽。不同於湖泊靜謐湖泊與石海蒼茫，這裡湍急的哈拉哈河水穿行於火山岩間，一路歡騰跳躍，依次造就了悅心潭、虎石潭和臥牛潭三處各具特色的景觀。水聲潺潺，轟鳴作響，與兩岸鬱鬱葱葱的原始森林共同奏響了一曲激昂的自然交響樂。團員們沿著木棧道漫步，感受著撲面而來的清涼水汽，盡情領略了北疆山水剛柔並濟的獨特魅力。



天地有大美而不言，山河有靈犀而相通，此次阿爾山國家森林公園之行，台青們不僅沉醉於北疆壯闊的自然奇觀，更在山水行走間湧起深切的家國情懷。有台青動情地說，三潭峽激流勇進、奔湧向前，激蕩起兩岸同胞攜手打拼、共創未來的共同心願。這跨越海峽的風景對話，讓“兩岸一家親”的血脈聯結在每個人心中變得無比真實而鮮活。