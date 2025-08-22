AI彌補傳統估價不足　提升成交率

中評社北京8月22日電／據大公網報導，買樓是人生大事，但估價常成為買賣雙方最大的難題：價高了怕按揭批不到，價低了又怕賣家不接受。傳統估價依賴近期成交作參考，更新慢，難以及時反映市場波動或單位特色。



如今，中原地產推出業界首個最全面的AI樓價估算系統“中原估算價”，憑借龐大數據與智能演算法，即時提供全港130萬個私人住宅單位的估值，為買賣雙方提供更貼市、更透明、更具前瞻性的價格參考，也為樓市流動性帶來新動力。



傳統估價雖然有參考價值，但反應滯後。當樓市下跌時，估價或未及時調整，買家容易買貴樓；反之市況回升時，估價追不上升勢，按揭批核不足，令買家錯失入市機會。此外，傳統估價或未能即時反映市場波動，例如大量新放盤或近期減價潮，容易令買賣雙方判斷失准，影響議價與成交速度，拖慢樓市流轉。



每周更新數據 估值更貼市



中原地產多年累積的框架性數據，可多方面呈現單位特色，再結合歷史成交紀錄及中原自家盤源系統的最新動態數據，輸入AI模型訓練，生成“中原估算價”。



系統每周自動更新，市民只需輸入單位資料，即可獲得實時估算價。過去30年，中原累積的市場成交紀錄超過200萬宗，經AI計算，產生約20億個估算價，並在中原網頁免費提供，130萬個私樓估算價每周五更新。



“中原估算價”已經過反復測試，每周會將估算價與土地註冊處成交價作比對，全港私人住宅二手成交中，約70%落在估算範圍之內；大型屋苑更超過90%，顯示AI模型估值貼市且可靠。



以鰂魚湧太古城建安閣高層B室單位作例子，7月18日中原估算價為945萬元，單位最後以953.8萬成交（註冊日期為7月30日），可見估算價的准繩度高達99.08%。