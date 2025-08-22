香港善用優勢　布局五大前瞻科技

全球人工智能市場規模（圖片來源：大公網） 中評社北京8月22日電／據大公網報導，香港面對全球科技革命浪潮，可以選擇成為積極的“引領者”，主動設計布局未來；或者成為被動的“跟隨者”，接受他人制定的技術標準。時間窗口有限，現在就是行動的時刻。



傳統施政報告往往聚焦當下民生與經濟，但這已不足以應對新時代挑戰。我們需要跨越政治周期的長期科技戰略，為香港未來20至30年發展奠定基礎。有研究顯示，全球GDP增長主要來自科技創新驅動，未來10年內大部分新增就業將與科技相關。人工智能（AI）市場預計2030年達15.7萬億美元，量子計算市場2035年將達8500億美元。這些數據凸顯香港必須在全球科技競賽中搶占先機的迫切性。



香港擁有“一國兩制”獨特優勢、國際化人才資本、完善法律制度，這些都是我們在全球科技競爭中脫穎而出的堅實基礎。然而，時間窗口有限。若不能抓住機遇，香港將在全球科技競賽中失去領先地位。



基於香港城市特點和發展優勢，我們應聚焦五個具備顛覆性潛力的前瞻科技領域。



一是自動駕駛革命：安全與環保並重



統計顯示，九成交通事故由人為錯誤導致，自動駕駛可將事故率降至極低水平，極大提升道路安全。智能調度的自動駕駛車隊能顯著減少擁堵，提升城市運行效率。結合新能源車輛戰略，電動自動駕駛網絡將大幅減少排放，助力2050年碳中和目標。香港應利用完善法規和城市管理經驗，打造全球最安全、最規範的自動駕駛測試中心，建立港深綠色自動駕駛走廊。



二是低空經濟：開拓第三維度空間



香港垂直城市結構為發展低空經濟提供獨特優勢。全球低空經濟市場規模2035年將達1.5萬億美元，涵蓋無人機物流、城市空中交通、緊急醫療救援等多元化應用場景。香港利用無人機進行快速藥品配送、文件傳輸，甚至在離島與市區建立“空中的士”航線，具備極高商業價值。特區政府應投資低空基礎設施建設，包括起降平台網絡、導航系統，建立全球領先監管框架。