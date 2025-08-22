“十五五” 中國經濟宜加強高效投資

中評社北京8月22日電／據大公網報導，之前談到中國已開始規劃“十五五”計劃。由於中國正處關鍵時期，故有必要進一步詳加探討。國內方面，中國的經濟尤其科技發展已到了重大新突破前夜，不進則退，必須應對好新挑戰掌握好新機遇。從宏觀層面看，必須真正解決內需疲軟及房地產泡沫問題，人口下降的趨勢必須扭轉。從發展層面看，必須破開“卡脖子”技術制約，並加快實現工業化4.0。國際方面，百年巨變可能正進入世界地緣格局突變前夜，西方沒落而南方問題不少，中美決戰日趨接近，全球化及國際分工形態面臨深度重組。中國必須扮演好大國角色及承擔必要的大國責任。總之，在內外形勢夾逼下，中國的歷史發展又到了關鍵時期，“十五五”的戰略重要性不言而喻，既要想得高看得遠，又要站得實行得穩。



無疑“十五五”是發展要加快步伐以至衝刺之時，為此必要的根本策略是以針對性的有效投資帶動發展，並由此擴大內需推高增長，也衹有如此才能達至新工業革命和建設新質經濟。消費絕不能起到上述作用，何況在緊要關頭必須投資拚搏在先，消費享受在後。當然最根本問題是如何選擇高效投資，這須予深入探索。以下就分批對幾個戰略性領域作簡括描述，包括極西開發、新農業、新能源及新交通新通訊等。



極西指新疆及青藏高原等最西部開發度最低地區。過去西部大開發取得了重大成效但後勁不足，極西雖受惠但未能改變發展度偏低的格局，故必須成為國家區域發展重點加力推動。此區的戰略重要性不容輕視，對穩定邊疆、改善少數民族生活、“一帶一路”沿邊開放及資源開發利用等均有深遠意義。最近的國際地緣政局巨變更令極西開發必須全面加速。印度在山南及拉達克地區滋事、印巴戰火、中東亂局、美以攻擊伊朗等，均會加快開發邊區的需要更為緊迫，尤其鐵路及通往鄰國的交通建設。此外國際形勢急變令中國更須注意經濟安全，而中國高度依賴國際資源供給的問題更形凸顯：“卡脖子”不單是在技術上，也同樣出現在資源供給上。



雅江水電工程振奮人心



極西地區的農牧礦資源豐富，風光及地熱能源充沛，還有青藏高原凍土帶的可燃冰等，均應及早開採利用。經濟要開發交通能源等基建必先行。鐵路尤為重要，幸好近年已建成南疆環沙漠鐵路，並正建設川藏、滇藏及通往尼泊爾邊境鐵路，但仍有不少缺口待填補，例如新藏鐵路和西藏東西連貫鐵路等。雅魯藏布江下游超級電站動工是大喜訊，但其他能源建設也應積極推行。還有議論多年的極西南水北調項目，也應予更積極研究及部署。