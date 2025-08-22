續租策略積極　冠君分派水平穩

中評社北京8月22日電／據大公網報導，受香港商業地產市場持續挑戰影響，包括辦公室租金負向調整及零售環境波動，冠君產業信托（02778）的租金收入及可分派收入均錄得按年下降。



然而，受益於香港銀行同業拆息（HIBOR）下降帶來的利息支出減少，以及積極的租約續約策略，信托維持了穩定的分派水平。期內可分派收入下跌12.6%至4.76億元，而每基金單位分派減少13.3%至0.0701元（2024年：0.0809元）。信托的租金收益總額下跌7.6%至10.29億元，主因為續租租金下跌及零售銷售疲軟。物業經營淨開支增加6.2%至1.7億元，主因是花園道三號今年續簽多份大面積租約，導致傭金支出上升。



拆息降 利息支出減少



冠君今年上半年到期的12億元銀行貸款及中期票據已成功透過新的貸款進行再融資，並有新的貸款人加入銀團。



期內信托未提取的已承諾備用信貸額度達29億元，足以滿足下半年未償還債務。而簽訂新的利率掉期合約後，固定利率債務比例於為45.5%。鑒於香港銀行同業拆息自今年5月起下跌，信托得以在報告期末段節省利息支出，現金融資成本從去年同期的3.09億元，跌至2.91億元。資產負債比率則維持在24.5%的健康水平。



展望2025年下半年及未來，冠君面臨混合環境前景仍具挑戰，惟近期調整已反映未來的不明朗因素，股價現時相等於預測收益率約為6.7%，價值逐漸變得吸引，值得中長線留意。