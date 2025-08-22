黎巴嫩专家：中國的發展成就具有歷史性意義

圖為加桑·邁爾海姆。（圖片來源：人民網） 中評社北京8月22日電／據人民網報導，中國的發展成就具有歷史性意義”——訪黎巴嫩大學政治和國際關係學教授加桑·邁爾海姆



“黎巴嫩和中國的關係可以說是不同大小和規模國家相處的典範。”近日，黎巴嫩大學政治和國際關係學教授加桑·邁爾海姆在接受人民網記者專訪時表示，中國的成功經驗對黎巴嫩意味著巨大機遇，黎巴嫩各界需認真審視黎中關係未來，探尋務實合作路徑。



加桑·邁爾海姆是在黎巴嫩學術界有影響力的學者，他也是黎巴嫩政治和國際關係學院的創始院長。他強調，黎中關係是互惠互利的，但黎巴嫩相對而言獲得了更多實惠。近年來，雙方關係獲得快速發展，但還沒有達到應有程度。這其中有多重原因，一部分因素是黎巴嫩傳統上受到西方影響過深，發展對外關係時視野受限。



加桑談起不久前他參加的一個關於共建“一帶一路”國家城市合作的國際會議時表示，“中方很多投資者表示，希望加大對黎巴嫩的投資合作。這讓我意識到，黎巴嫩已經錯過了眾多中國投資。我們需要更進一步深化同中國合作，這不僅將給黎巴嫩帶來更多經濟上的益處，也會在知識、科學、文化等領域讓黎巴嫩贏得機遇。”



加桑強調，共建“一帶一路”倡議是中國提出的推進國際合作的重要平台，也代表了中方對於建立更加公正合理的國際秩序的願景。廣大阿拉伯國家認同中國發展理念，不少阿拉伯和伊斯蘭國家展現了堅定同中國深化合作的決心和行動，並從中受益。黎中務實合作有助於黎巴嫩堅定走自主發展的道路。作為學者，他堅信加強教育科研領域交流，對促進黎中友好合作有著深遠影響。



“中國的發展成就具有歷史性意義。一個如此人口規模和土地面積的國家，在很短時間內擁有如此強大的綜合實力，對國際關係重塑和完善全球治理意義重大。”加桑表示，“中方提出了全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議等一系列倡議，為世界和平發展未來提出了中國方案。中國式現代化取得巨大成功，有力駁斥了所謂‘歷史終結論’，為尋求獨立自主的國家發展現代化提供重要借鑒。”