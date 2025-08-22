中遠海運開展廉潔教育　講好廉潔故事

中評社北京8月22日電／據中央紀委國家監委網消息，中央紀委國家監委駐中國遠洋海運紀檢監察組把推動駐在企業廉潔文化建設作為督促集團黨組和各單位黨委履行全面從嚴治黨主體責任的重要內容，推動下一級單位紀檢機構積極協助黨組織培育航運企業特色廉潔文化，堅持在講好身邊的廉潔故事、加強家風建設、培育企業廉潔理念等方面持續發力，推動各級黨員、幹部不斷強化忠誠老實、公道正派、清正廉潔的價值理念，為廉潔從業築牢思想之基。



“廉小特，廉小特，請問接待客戶的招待標準是多少？”近日，中遠海運特運公司運營管理部的員工在接待一批客戶前，通過廉潔教育咨詢AI助手“廉小特”瞭解相關情況。今年，中遠海運特運公司紀委結合企業實際研發廉潔教育咨詢AI助手“廉小特”，幹部職工隨時可以通過企業微信進入“廉小特”模塊，自助查詢相關制度法規，閱讀紀法分析答疑，開展案例警示教育等，以大數據信息賦能廉潔文化建設，推進構建責任、制度、教育、監督於一體的企業廉潔文化體系。同時，突出以“沉浸式”的教育方式傳播廉潔理念，積極籌建廉潔文化教育展示廳，弘揚廉潔文化，講好廉潔故事，促進廉潔從業。



駐中國遠洋海運紀檢監察組深刻把握一體推進“三不腐”方針方略，在馳而不息正風肅紀反腐的同時，通過及時通報曝光典型案件，制播《靠企吃企警示錄》警示教育片，派員為駐在企業年輕幹部、關鍵崗位人員培訓班授課，會同集團黨組召開警示教育會等多種方式，推動集團各級黨員、幹部知敬畏、存戒懼、守底線。



堅持正反兩方面教育相結合，多途徑營造廉潔從業良好氛圍。集團各級紀檢監察幹部不定期走訪本單位及所屬單位領導幹部、關鍵崗位人員家庭，與黨員、幹部談心談話，以“拉家常”等形式，主動瞭解其家庭生活情況，及時掌握“家情”“廉情”，講好家風故事、宣揚文明家風，推動“家庭助廉”。



推動集團各級黨委、紀委結合企業實際開展廉潔文化教育月活動，通過組織撰寫廉潔家書、親清話廉座談、製作廉潔文化題材短視頻和動漫作品、組織廉潔書法繪畫作品展、開展廉潔文化創意活動等，挖掘企業文化中沉澱的廉潔故事，宣傳好企業故事中的廉潔文化，真正讓廉潔文化成為職工群眾觸手可及的日常元素。目前，所屬各級企業大都建立了本企業的廉潔文化墻，廉潔文化專題展板等，企業廉潔文化能時時映入“眼中”，逐步融入“心中”。