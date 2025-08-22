海外華文媒體人走進湖北　感受荊楚精彩故事

採訪團在湖北省襄陽市穀城縣參觀考察。本文配圖均由湖北省僑聯提供（圖片來源：新華社） 中評社北京8月22日電／據人民日報海外版本報導，湖北省素有“九省通衢”之稱，這里以長江文明、荊楚文化享譽世界，更是一片奮發向上、銳意創新的沃土。從華媒視角看湖北，荊楚大地的精彩故事將會如何呈現？



近日，“‘追夢中華·知音湖北’2025海外華文媒體荊楚採訪行”活動在湖北舉辦。多國華媒代表深入武漢、襄陽、宜昌、荊門等地參觀採訪，品千年文化、贊科技活力、看綠色發展、搭合作之橋。



海外華文媒體常年深植海外，服務當地受眾，對於傳播中華文化、講好中國故事，展示真實、立體、全面的中國形象具有重要作用。多名華媒人表示，將充分發揮自身優勢，用生動的筆觸、精彩的鏡頭，讓更多海外朋友感知湖北，讀懂中國。



①品千年文化——



“看見湖北‘既古老又年輕’的文化基因”



湖北省武漢市東湖之畔，湖北省博物館內，從湖北九連墩戰國楚墓2號墓出土的虎座鳳架懸鼓歷經兩千多年歲月洗禮，依舊光彩照人。



高大的玻璃罩內，彩繪的鳳鳥揚首昂然展翅，張力十足；鳳的雙足踏在蜷臥著的猛虎背上，碩大的鼓懸掛在兩只鳳的頸部。在展廳燈光的照射下，文物表面黑、紅、黃、藍、銀灰等色彩熠熠生輝，展現了戰國時期楚國的高超藝術表現力，也將荊楚地區崇尚“一鳴驚人”的創新精神悄然呈現。



漫步在改造升級後煥然一新的湖北省博物館，華文媒體採訪團飽覽貫穿荊楚文化發展史的代表性文物，縱覽荊楚文脈傳承歷程，感受荊楚文化中敢為人先、銳意創新的精神底蘊。



“湖北素有九省通衢之稱，這里歷史悠久、人文厚重、山河壯美、產業發達、交通便利，是中國最具地域特色和文化底蘊的省份之一，以長江文明、荊楚文化享譽世界。”湖北省僑聯黨組成員、副主席兼秘書長侯繼文介紹，湖北是長江文明的重要發源地、楚文化的發祥地、三國文化的富集地、革命文化的策源地之一，荊楚文化中包含的篳路藍縷的奮鬥精神、大象無形的開放胸懷、一鳴驚人的創新意識、上善若水的和諧思想、一諾千金的誠信品德和九死未悔的愛國情懷，共同構成了荊楚文化的豐富內涵，形成了荊楚文化鮮明的精神標識。