馬來西亞華商眼中的馬中“雙向奔赴”

在海南海口舉行的第四屆中國國際消費品博覽會上，馬來西亞館人頭攢動。（圖片來源：中國僑網） 中評社北京8月22日電／據中國僑網報導，“隨著馬中兩國實施互免簽證政策，馬來西亞和中國的雙向旅遊市場正蓬勃發展。”馬來西亞—中國總商會會長盧國祥說。



盧國祥已深耕旅遊業近30年。2000年，盧國祥憑借在旅遊大巴製造與銷售領域積累的豐富經驗，捕捉到馬來西亞旅遊市場的增長潛力，開始創立旅遊公司。



盧國祥分享，早期的中國遊客偏愛四天三晚的常規線路，而近年來旅遊市場發生了顯著變化。現在的年輕人跟著社交媒體上的網友“打卡”體驗娘惹美食和服飾，去海島潛水。深度體驗游正逐步取代傳統的跟團游模式。此外，前往馬來西亞的中國商務考察團數量不斷增長。這些考察團走訪各類產業園區，圍繞數字經濟、新能源等新興領域尋求投資合作機會。



在盧國祥看來，馬中經貿合作正在經歷重要轉變，從過去單純追求貿易額增長逐步轉向提升合作質量的新階段。早期馬來西亞與中國的中小企業合作局限於單一的行業和品類，而如今合作領域已拓展至綠色科技、高端製造等產業。



“如今合作的模式與十餘年前大不相同。之前是看市場大小，現在則更注重‘質’。無論市場規模大小，大家都坐下來詳談技術和潛在市場。這也體現了兩國經貿關係正在向更高層次發展。”盧國祥說。過去馬來西亞的華商主要是把中國的商品引進來，現在則更注重雙向的技術交流和產業協同。



與此同時，中國市場的巨大潛力持續吸引著馬來西亞商家。“我們商會成員最期待的就是參加廣交會、進博會這樣的展會。”盧國祥分享道，此前組團參加海南消博會時，馬來西亞展位前人頭攢動，人們的咨詢熱情高漲。隨著跨境電商的蓬勃發展，白咖啡、榴蓮等馬來西亞特色產品得以更便捷地進入中國尋常百姓家。未來，東海岸鐵路的建成和通車也將大幅提升物流效率，為兩國經貿往來注入新動能。