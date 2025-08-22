】 【打 印】 
南京人大常委會原副主任臧正金接受審查調查
　　中評社北京8月22日電／據中央紀委國家監委網、江蘇省紀委監委消息：南京市人大常委會原黨組副書記、副主任臧正金涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。

