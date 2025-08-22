【
南京人大常委會原副主任臧正金接受審查調查
http://www.CRNTT.com
2025-08-22 16:40:38
中評社北京8月22日電／據中央紀委國家監委網、江蘇省紀委監委消息：南京市人大常委會原黨組副書記、副主任臧正金涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。
