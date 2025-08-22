四川省自貢市原副市長黃雪智被“雙開”

中評社北京8月22日電／據中央紀委國家監委網、四川省紀委監委消息，日前，經四川省委批准，四川省紀委監委對自貢市政府原黨組成員、副市長黃雪智嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，黃雪智喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；違反組織原則，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，長期違規收受禮金，將應當由其個人支付的費用交由他人支付；工作中失職失責，落實安全生產屬地監管責任不力；違反生活紀律；思想失准、行為失範，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務提拔等方面謀取利益並收受財物，數額特別巨大。



黃雪智嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經四川省紀委常委會會議研究並報四川省委批准，決定給予黃雪智開除黨籍處分；由四川省監委給予其開除公職處分；終止其四川省第十二次黨代會代表、自貢市第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。