國家圖書館推出抗戰文獻整理成果展

近日，“讓歷史說話 用史實發言——國家圖書館抗戰文獻整理成果展”在北京舉辦。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京8月22日電／據中國紀檢監察報報導，近日，“讓歷史說話 用史實發言——國家圖書館抗戰文獻整理成果展”在北京開幕。本次展覽選取自2012年“革命文獻與民國時期文獻保護計劃”實施以來的部分整理成果——泛黃紙頁間，既有中國共產黨的宣言、主張，也有普通戰士的深情家書；既有一寸山河一寸血的戰鬥紀實，也有抗戰歌曲、戲劇、版畫的生動記錄，集中展示了偉大抗戰精神。



文獻俱在，中國共產黨的抗日主張力透紙背



九一八事變後，在民族危機空前嚴峻的形勢下，中國共產黨率先高舉武裝抗日旗幟，積極開展抗日救亡運動。七七事變爆發，中國共產黨踐行正確的抗日民族統一戰線政策，凝聚起抵禦外侮、救亡圖存的共同意志，成為全民族抗戰的中流砥柱，最終贏得了近代以來中國人民反抗外敵入侵的第一次取得全面勝利的民族解放鬥爭，為世界反法西斯戰爭勝利作出卓越貢獻。



本次展覽的有關中國共產黨抗戰文獻整理出版成果，主要來自江蘇省檔案局（館）、八路軍太行紀念館、山東省圖書館、中國人民抗日戰爭紀念館等，涉及紅色期刊、報紙、地圖、日記、家書等——鑲嵌入歷史的文獻，帶領我們回溯烽火歲月，見證中國共產黨人為民族解放事業作出的不朽貢獻。



“當今我亡國滅種大禍迫在眉睫之時，共產黨和蘇維埃政府再一次向全體同胞呼籲：無論各黨派間在過去和現在有任何政見和利害的不同……首先大家都應當停止內戰，以便集中一切國力（人力、物力、財力、武力等）去為抗日救國的神聖事業而奮鬥。”這段節選自《八一宣言》的文字以穿透紙背的鏗鏘之力，號召停止內戰、一致抗日，這份宣言對推動抗日統一戰線工作和抗日救亡運動，起到了重要積極作用。



八路軍作為中國共產黨領導的抗日武裝力量，在抗日戰爭中發揮了不可替代的作用，晉察冀、晉綏、晉冀魯豫、山東等抗日根據地發展壯大，形成“敵後抗戰堡壘”。《八路軍抗戰期刊匯編》由八路軍太行紀念館·山西大學國家革命文物協同研究中心整理，首次將八路軍太行紀念館所藏的《戰場畫報》《冀南群眾》等珍稀期刊近百種，進行影印出版，內容以晉冀魯豫、晉察冀根據地文獻為主。



紅色期刊作為黨的喉舌，宣傳中國共產黨的抗日主張、政策、路線等，具有重要的文獻價值。《中華抗戰期刊叢編》由江蘇省檔案局（館）、南京師範大學抗戰研究中心聯合編纂，系首次以“抗戰”為主題的大型紅色期刊的影印，將該館所藏八路軍、新四軍期刊進行系統整理，絕大部分為首次對外公布。《山東革命根據地紅色期刊匯編》共收錄山東革命根據地紅色期刊111種、750餘期，內容涵蓋戰事通報、英雄表彰、生產建設、支前擁軍、政策學習、工作經驗、文藝批評、文藝創作等諸多方面，絕大部分為首次整理出版。



歷史是民族的記憶，文獻是記憶的載體。這些珍貴的革命文獻從不同角度宣示，中國共產黨的中流砥柱作用是中國人民抗日戰爭勝利的關鍵。