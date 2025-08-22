地方體育局探索競技體育備賽新模式

中評社北京8月22日電／據人民日報報導，短距離衝刺、快節奏擊球、立體空間思維……壁球運動在近日落幕的成都世運會上“圈粉”不少。



壁球、板球、腰旗橄欖球等5個項目成為2028年洛杉磯奧運會的新增項目。今年3月，國家體育總局以板球、壁球為試點，開展委托地方承辦國家隊工作，得到了各地積極響應。經公開申報、綜合評審，最終確定委托浙江省體育局承辦板球國家隊，四川省體育局承辦壁球國家隊。



成都世運會上，國家壁球隊派出11名運動員參賽。儘管無人闖過首輪關，但小將們在遺材賽中繼續拼搏，劉子儀為中國壁球隊贏下世運會首勝。“年輕一代是中國壁球的未來，他們還有很多提升空間。”國家壁球隊的埃及主教練伊斯拉姆說。



近日，國家體育總局印發《合作組建國家高水平運動隊管理辦法（試行）》。據國家體育總局競體司負責人介紹，該辦法通過制定實施方案和協議框架範本，科學合理劃分權責，更大力度放權賦能，轉讓國家隊組建、參賽、市場開發及國際賽事申辦舉辦等相關核心權利，充分激發了地方參與的積極性。



創新改革國家高水平運動隊組建模式，是當前競技體育發展的關鍵。“通過一至兩個奧運周期的培育，有望使一批有條件的省級體育行政部門能夠在奧運備賽任務中獨當一面，將原有以項目管理單位為核心的奧運備賽模式，擴展成‘項目管理單位＋省級體育部門’共同參與奧運備賽的新模式，構建更具活力的競合關係。”北京體育大學管理學院院長黃海燕說。

