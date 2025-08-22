《我們的河山》用真實感叩開觀眾心扉

中評社北京8月22日電／據人民日報海外版報導，1937年7月7日，戰略要地山東崮城縣城的大街上，報童急急叫賣著的報紙和青年學生匆匆的腳步，給人們心頭帶來不祥的陰影，但這里仍是一片和平的市井風貌，洋溢著濃濃煙火氣息：街頭貨郎的撥浪鼓聲和人們為雜耍表演的喝彩聲相交織，飯館里山東琴書藝人唱的《三國演義》和茶館里山東快書藝人“表一表好漢武二郎”相映成趣……



這是正在熱播的電視劇《我們的河山》開篇一個4分鐘的長鏡頭，為隨後戰火帶來的巨變埋下伏筆。這部劇從山東沂蒙山普通人的生活切入，表現全民抗戰，具有厚重的質感和牽動人心的力量。近日記者採訪該劇主創，請他們分享創作過程中的幕後故事以及如何將導演毛衛寧要求的“歷史真實、戰爭真實、生活真實”貫穿始終。



細節考究



“真實才能可信，可信才能共情。”制片人王玨說，“我們完全按照真實的歷史脈絡，以小切口、普通人表現大背景、大主題”。劇組將故事背景和拍攝地放在山東農村，正是由於山東不但在抗戰中貢獻卓著，素材豐富，而且孔孟之鄉的山東人民骨子里的俠義與血性尤為突出，如著名的淵子崖保衛戰，展現了普通民眾自發抗敵的驚人勇氣，與該劇核心主題“兵民是勝利之本”高度契合。



古稀之年的編劇劉戈建兩次深入沂蒙山區采風，挖掘抗戰故事。他為了研究山東抗戰史而查閱的史料堆積如山，筆記有厚厚一沓，劇本大綱長達17萬字。



劇中的細節真實體現在方方面面。如第一次和日軍戰鬥時，游擊隊缺槍少彈，戰士們緊張、魯莽，但8年後游擊隊成功端掉日軍大型據點，展現出我方武裝力量的成長。對一些反面人物的塑造，劉戈建也堅持尊重歷史。比如他反對將土匪“感召”為好人，因為根據史料，他們往往非常頑固；對叛徒也絕不“洗白”，而是真實表現其信仰動搖和人性缺點。



該劇在生活質感的營造方面下足了功夫。王玨的手機里有一條視頻：服裝部門在水泥攪拌機里放上石頭，24小時不停地攪拌，把大量新做的服裝洗毛、做舊，“機器哐當哐當響個不停，最後很多石頭磨成了鵝卵石”。劇中根據地麥浪翻滾的壯美場景非常動人，實際上這部劇開機時已經是九月，過了山東的收割季節，劇組秋季播種的麥子又長得不夠好，最終工作人員把前期收割儲存的麥子“手動”一點點插回地里，呈現了熒屏上的大片金黃，帶給人豐收和希望。