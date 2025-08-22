北京朝陽打造AIGC視聽產業創新高地

中評社北京8月22日電／據人民日報海外版報導，日前，由北京市朝陽區委宣傳部、國家文創實驗區管委會聯合主辦的北京AIGC視聽產業創新中心啟用儀式在首創·郎園Station舉行，標誌著北京市首個專注於AIGC視聽產業的綜合服務平台正式啟動。



儀式上，朝陽區率先發布涵蓋算力保障、技術研發、平台建設、企業培育、精品創制和生態發展的20項“政策服務包”，為產業提供全周期支持。作為運營方，首創·郎園同步推出六大產業服務平台，面向電影、劇集、動畫、遊戲、短視頻、廣告、直播、文旅等方面提供深度服務，還在郎園Station啟用500平方米線下展示中心，常態化展示前沿應用，促成精準對接。



現場，首創·郎園攜手北京國際大數據交易所上線“媒體視聽行業數據資產交易平台”，打通數據資產交易流通全鏈條；北電數智與華為聯合發布基於國產算力的智能體平台及技術生態體系。中影集團人工智能研究院、中影年年、中國科大艾達北方等60餘家單位分別與首創·郎園、北電數智簽署入駐及算力服務協議。



首創·郎園還發布“朝陽銀河計劃”，為青年創作者和初創團隊提供持續學習、實踐、投融資對接服務；並與北京電影學院影像傳媒學院共建“AI視聽產教融合實驗室”，通過項目制培養復合型卓越人才。



由首創·郎園、中廣聯科普視聽宣傳委員會、北京市廣播影視協會主辦的“幻鏡”AI視聽測評季也在儀式上啟動。第一季以“我AI北京”為主題，面向社會公開征集AI視頻作品，優勝者將獲得創作獎勵、權威技術檢測報告及產業資源扶持。