我國又一大型頁岩氣田誕生

中評社北京8月22日電／據光明日報報導，記者21日從中國石化新聞辦獲悉，中國石化江漢油田紅星頁岩氣田1650.25億立方米頁岩氣探明儲量順利通過自然資源部審定，標誌著我國又一大型頁岩氣田正式誕生，進一步證明紅星地區具有良好的資源潛力，成功開拓了頁岩氣戰略增儲新陣地，對保障國家能源安全具有積極意義。



紅星頁岩氣田位於湖北、重慶兩省市境內，主要勘探開發層系二叠系埋深在3300米至5500米，構造變形複雜，勘探開發難度大。中國石化江漢油田持續開展複雜條件下薄層頁岩氣關鍵技術攻關，創新頁岩氣富集理論，加強地質工程一體化，優選出“地質－工程雙甜點”頁岩氣富集區，成功開辟了我國志留系以外首個千億方級新層系頁岩氣的勘探新局面。同時，攻關團隊創新形成頁岩氣水平井安全成井系列技術及高導流擴縫促複雜壓裂工藝，單井測試產量從每天8.9萬立方米提升至每天32.35萬立方米。



江漢油田相關負責人表示，下一步，中國石化將加強勘探開發一體化評價與部署，深化基礎地質、開發技術、工程工藝等關鍵技術攻關，持續拓展吳家坪組頁岩氣增儲新區帶，積極培育二叠系頁岩氣規模建產新陣地。



中國具有“富煤、貧油、少氣”的資源特點，長期是油氣進口大國，頁岩氣的勘探開發對於中國能源格局具有重要戰略意義。中國石化積極承擔起為國找氣的責任，在2012年底發現了涪陵頁岩氣田，拉開了中國頁岩氣商業化開發的序幕，使我國成為除美國、加拿大之外第三個實現頁岩氣商業化開發的國家。目前，中國石化已建成涪陵一個萬億方，威榮、綦江、永川、紅星等四個千億方深層頁岩氣田。