“中山大學”號開展雙深海無人裝備同船作業

中評社北京8月22日電／據光明日報報導，日前，“中山大學”號海洋綜合科考實習船從廣東珠海啟航，前往南海海域開展海試和科學應用試驗。



據介紹，此次航期25天，將開展6000米級深海無人遙控潛水器（ROV）“海琴”號首次深海試驗，實現科考船對深海科研目標的精確定位觀察和樣品獲取。“海琴”號深海ROV加裝於“中山大學”號科考實習船船體。這套ROV針對深海探測場景研製，具備自動定向、懸停定位、自動巡線等智能作業能力，搭載高清攝像機、多功能機械手、高分辨率側掃聲呐、探測傳感器，補足此前“中山大學”號定位、獲取水下科研目標精度不高的短板，為立體化開展深海科學研究提供強大的技術支撐。



本航次領隊、中山大學海洋科學考察中心探測技術總工程師崔運璐介紹，此次進行的“海琴”號全系統深海試驗，將驗證各項技術指標及系統運行穩定性和可靠性，海上現場還會開展ROV專業操作團隊培訓，為設備後續常態化應用奠定基礎。



6000米深基本覆蓋了全球85%的海洋，裝配“海琴”號，使“中山大學”號跨入我國少數擁有6000米級深海ROV的科考船行列，可近海底長期開展海洋環境調查、生物多樣性調查、新物種發現、基因獲取等深海科考工作。



據悉，本航次同步執行“海鬥一號”深海科學應用任務，開展多學科的海底采樣。該任務是由中山大學承擔的科技部重點研發專項課題，“海鬥一號”是全海深自主遙控無人潛水器（ARV），最大工作深度達11000米，可實現自主、遙控及混合模式操作，水下連續作業時間可達12小時，具備海底地形探測、參數測量與取樣能力。



本航次“海琴”號、“海鬥一號”兩套深海無人作業系統的同船作業，是國內首次兩套不同深度、不同功能的深海無人裝備同船作業，將為“中山大學”號科考船構建多樣化深海任務安全作業流程提供重要實踐依據。