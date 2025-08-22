港股IPO熱潮再起　傳中資券商搶人才

中評社香港8月22日電／本港今年新股IPO市場及融資市場再次暢旺。《彭博》引述消息人士報導，中信證券（6030）等中資券商為應對交易量激增，正調高香港初級銀行家薪酬以挽留人才。



報導指出，中信裡昂證券將部分初級助理月薪提升15%至30%，達7.5萬至8萬元，回到2022年水平，但仍低於2021年高峰。招商銀行（3968）旗下招銀國際亦將初級員工薪酬調升至相若水平。隨著人才競爭加劇，其他公司考慮跟進加薪。對於報導內容，中信證券駐港發言人未置評，招銀國際無回應。



彭博還整理證監會數據顯示，截至6月底，香港持牌金融專業人士近4.25萬人，過去12個月淨增約1，200人，其中中信證券及中信裡昂新增約300人，招銀國際及華泰金融控股（香港）分別增約70人。



另一方面，港交所（388）公布的數據顯示，今年上半年共有44家新上市公司，較去年同期增長51.7%，總集資金額達到1，094億港元，大幅上升超過七倍。



港交所行政總裁陳翊庭表示，今年已完成超過50宗新股上市，融資總額約170億美元，在全球交易所中排名領先。她進一步指出，目前正在處理的IPO申請已超過230宗，反映市場氣氛持續向好。



據知情人士透露，中信證券以及其他中資券商正再次提高香港初級銀行家的薪酬，以提高留任率，並應對交易量的激增。



知情人士表示，這家中國最大券商正在提高其香港附屬公司中信裡昂證券的薪酬，將部分初級助理的月薪提高15%至30%，達到約7.5萬港元（9，600美元）至8萬港元。由於未獲授權討論薪酬問題，他們要求匿名。其中一位知情人士表示，此次加薪並非針對所有員工。



其中一位知情人士表示，薪酬這樣已回到2022年的水平，但仍低於第一至第三年助理在2021年的收入，當時交易活動創下了數十年來的最高水平。

