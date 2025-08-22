駐日兩棲艦失火　美軍艦隊運作捉襟見肘

中評社北京8月22日電／據大公網消息，綜合路透社、《海軍時報》報導稱，當地時間20日下午4時，停靠在日本沖繩海軍基地的美國海軍第七艦隊大型兩棲登陸艦“新奧爾良號”突發火災，造成2人輕傷。美國海軍表示，火災於21日凌晨被撲滅，起火原因正在調查中。



美國海軍第七艦隊21日發布聲明稱，火災於當地時間21日凌晨4時被撲滅，事故造成2名船員輕傷。事故原因正在調查中，“新奧爾良號”船員預計將留守艦上。日本海上保安廳聲明則稱，消防工作直到當地時間上午9時左右才結束，並正進行調查以確定火勢是否已完全撲滅。



一名美國國防官員表示，此次火災集中在艦艇前部的中層甲板，影響多層甲板，但受損甲板的具體數量尚不清楚。美國海軍陸戰隊官員表示，火災發生時沒有陸戰隊員在船上，尚不清楚起火時艦上有多少船員。



據美國《海軍時報》稱，美國海軍正面臨艦隊戰備狀態不足的問題，此次火災可能進一步加劇海軍兩棲戰艦的短缺困境。此前美國防官員透露，美國兩棲艦戰備率已降至41%，而兩棲艦對海軍陸戰隊任務至關重要。由於兩棲戰艦短缺，今年美國海軍陸戰隊遠征部隊部署出現五個多月的空窗期。



美國政府問責署2024年的調查發現，美國海軍32艘兩棲戰艦中有一半的艦體材料狀況不佳。美國陸戰隊文件則顯示，自2010年以來海軍始終難以按計劃維護兩棲戰艦。2010至2021年間，超過三分之二的兩棲艦維護超期。海軍陸戰隊表示，要憑現有艦船數量完成任務，兩棲艦戰備率需達到80%以上。美國陸戰隊司令史密斯將軍稱，當前兩棲艦戰備狀況面臨“危機”。

