美軍炫耀無人機投彈被嘲

中評社北京8月22日電／據大公網消息，綜合報導美國陸軍官方賬號7月21日在社交媒體X上發布一段小型無人機訓練視頻，帖文炫耀稱“有史以來第一次從小型無人機上投下實彈手雷”，事實上自2022年俄烏衝突以來，這種戰術早已在戰場普及。美軍這段視頻因此遭到全球網民嘲諷，五角大樓被迫緊急删帖。



這項測試是美國陸軍第七訓練司令部、烏克蘭聯合多國訓練小組和美國第173空降旅的士兵於6月在德國格拉芬沃爾軍事訓練基地進行。美國陸軍人員先後將M67破片手雷以及M69練習手雷裝到配備有專門投擲結構的小型四軸無人機上，然後操作無人機將手雷投擲到靶場上的汽車形狀靶標。



該條貼文發布後遭到網民群嘲，有網友諷刺說：“美國花了3年的時間，才開始部署烏克蘭士兵在俄烏衝突爆發後幾天就採取的戰術。”美國軍事網站“戰區”稱，美軍帖文的語氣、視頻內容以及評論都與小型武裝無人機的全球發展情況嚴重脫節。



除了小型無人機發展落後，美軍一向引以為傲的大型無人機在新一輪巴以衝突損失慘重，其大型無人機MQ-9“死神”多次被也門胡塞武裝擊落。美媒4月報導，今年3月，美國在也門地區實施空襲行動後，損失了至少7架MQ-9“死神”無人機，曾經一周內折損3架。MQ-9無人機造價約3000萬美元，在空中飛行逾30小時，美軍多年來持續使用這款無人機在阿富汗、伊拉克和也門上空執行任務。

