我國加快構建綠色低碳循環發展經濟體系

中評社北京8月22日電／據新華社報導，盛夏時節，記者在重慶惠科金渝光電科技有限公司無塵車間看到，一塊塊玻璃面板通過鍍膜、顯影、蝕刻等工序，不斷被生產出來，為惠普等品牌提供顯示器產品。



“公司建立了完善的廢水循環利用管理系統和能耗管理平台，對製造各個環節的用水、用能實現了精細化管理，加速推進生產綠色化。”重慶惠科金渝光電科技有限公司政企事務部部長唐莉說。



公司所在的重慶數智產業園，是國家級綠色工業園區。目前，園區水重復利用率高達97%，一般工業固廢綜合利用率達89.83%，實現了資源閉環利用。



綠色工業園區是綠色工廠和綠色基礎設施集聚的平台。目前國家層面已經培育490餘個綠色工業園區，單位工業增加值能耗為全國平均水平的三分之二，萬元工業增加值用水量為全國平均水平的四分之一。



不斷發展壯大的綠色工業園區，正是我國加快構建綠色低碳循環發展經濟體系的一個縮影。



記者從國家發展改革委瞭解到，我國綠色產業轉型加快推進。截至目前，已培育66個國家級戰略性新興產業集群、6400多家國家級綠色工廠。新能源汽車年產銷量均超1200萬輛，連續10年位居全球第一，保有量占全球一半以上。



河西走廊西端、阿爾金山腳下，海拔3000米左右的戈壁灘上，密密麻麻的光伏面板和風力發電機分布其間。這裡是甘肅省酒泉市阿克塞哈薩克族自治縣四十裡戈壁千萬千瓦級可再生能源多能互補基地。位於其中的國投阿克塞新能源有限公司匯東光熱＋光伏項目於2024年11月實現全容量並網發電。



作為國家首批“沙戈荒”大基地項目，該項目投資超過50億元，包含110兆瓦光熱發電和640兆瓦光伏發電項目。其中，110兆瓦熔鹽塔式光熱電站是我國目前投運的規模最大的塔式光熱電站，整個項目年均發電量17億千瓦時，相當於57萬戶家庭一年的用電量。