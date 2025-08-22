傳普京要求烏克蘭放棄頓巴斯

中評社北京8月22日電／據大公網消息，綜合CNN、路透社報導：3名熟悉克里姆林宮想法的消息人士透露，俄羅斯總統普京有關俄烏和平協議的最新要求是：烏克蘭放棄烏東頓巴斯地區，放棄加入北約，保持中立，並禁止西方國家在烏克蘭部署軍隊。



消息人士稱，普京已經在其2024年6月提出的要求上“作出妥協”。當時他要求烏克蘭割讓“已加入俄聯邦的4個州的全部領土”：烏東的頓涅茨克和盧甘斯克（這兩個地區統稱頓巴斯地區），以及南部的赫爾鬆和扎波羅熱。



俄羅斯目前控制了頓巴斯地區約88%的土地以及73%的赫爾鬆和扎波羅熱地區。在最新方案中，普京要求烏克蘭從其仍控制的頓巴斯部分地區撤軍。作為回報，俄方將凍結目前在扎波羅熱和赫爾鬆的前線，並願意歸還其控制的哈爾科夫、蘇梅和第聶伯羅彼得羅夫斯克州的小部分地區。



烏克蘭總統澤連斯基21日表示，拒絕從烏東撤軍，因為頓巴斯強大的防禦工事是阻止俄軍向烏境內縱深推進的堡壘。與此同時，加入北約是寫入烏克蘭憲法的戰略目標。



針對烏克蘭的安全保障，美國副總統萬斯20日表示，歐洲國家必須為烏克蘭安全保障承擔“最大份額”，美方不應承擔重任。俄羅斯外長拉夫羅夫當天稱，在烏克蘭的安全保障問題上必須有俄方參與。



另外，澤連斯基21日稱，20日晚至21日凌晨，俄軍向烏境內發射了574架無人機和40枚導彈，沒有展現出結束戰爭的意願。



他還稱，俄軍向位於外喀爾巴阡州穆卡切沃的一家美國企業發射導彈，造成至少15人受傷。據悉，遇襲的是美國電子製造業公司偉創力在烏克蘭的工廠。