港漂留學生租房　慎簽約免失保障

中評社北京8月22日電／據大公網報導，臨近開學，又到港漂學生租房旺季，租房市場情況備受關注。近日有港漂學生向大公報記者反映，自己與一私營學生公寓簽署的是“特許租用協議”（下稱協議）（Licence）而非“租賃合同”（Tenancy），擔心協議不受法律保護。



有大律師分析，租賃合同讓租客享有對單位的獨占占用權，受《業主與租客（綜合）條例》（Cap. 7）等規管；而協議則不賦予獨占占用權，即該權利仍在業主手中並未轉移，業主可較頻密進出、調房、提供服務式管理，且可在較短通知期內終止。有議員呼籲港漂學生多瞭解租房政策，謹慎選擇。



為了更有效吸引人才、打造國際教育樞紐和“留學香港”品牌，特區政府去年將八間資助大學非本地生人數比例，由原本相當於本地學額的20%增至40%。非本地生來港帶動學生宿舍的需求，近兩個月本港租房市場亦非常活躍。



不久前獲香港城市大學取錄的內地學生Leslie，匆忙通過內地中介認識了一家本港的學生公寓，並簽了一年的特許租用協議，目前已繳交兩個月按金。“當時看是我們學校認可的學生宿舍，就簽了，後來才反應過來發現我簽的不是合同，是協議，不知道這兩者區別大嗎？”Leslie在網上查找相關資訊，都顯示兩者並不一樣，便開始焦急，“不知自己簽的協議是否正規。”



學生宿舍服務式公寓 無獨占占用權



執業大律師陸偉雄接受《大公報》訪問時表示，“特許租用協議”相較一般“租賃合同”而言，並不賦予租客獨占占用權，管理方可較頻密進出、調房、提供服務式管理，且可在較短通知期內終止。常見於學生宿舍、青年旅舍、服務式公寓、共居（co－living）等。



這個獨占占用權，具體體現在哪裡？陸偉雄舉例，業主可能有權直接進入租客單位房內。如果雙方簽署租賃合同，但業主在未經租客同意的情況下擅闖租客住處，便違反《普通法》的“安靜享用權”。此外，《業主與租客（綜合）條例》（第7章）第119V條亦明文規定，任何人如非法剝奪租客對處所的占用，即屬“侵擾”，可處罰款及監禁。