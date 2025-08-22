香港電腦通訊節今開鑼　設AI及數碼專區

中評社北京8月22日電／據大公網報導，一連四日的香港電腦通訊節今日開鑼，設有超過800個展位，匯聚逾200家本地及海外參展商參展。場內設有AI技術講座、未來生活虛擬體驗區、機械人體驗區等展區，並推出“＄20快閃搶”活動，旅客出示旅遊證件可免費入場。不少展商對今年銷情樂觀。



今年香港電腦通訊節以“AI無界，商機無限”為主題，推出多項焦點活動，包括AI及數碼轉型專區、機械人體驗區等。



在“機械人體驗區”，參加者可親身感受及瞭解機械人科技在醫療、科研、教育、服務及智慧出行等多元場景的應用，包括近距離接觸由香港仔機器人有限公司帶來的多款創新產品，例如具備雲端融合智慧、手眼協調及自主導航功能的Cloudia Ginger，以及專為複雜地形設計、具高負載能力的四足機械人Cloud Ranger等。同場亦有本地首個電動摩托車品牌路邦科技有限公司，展示旗艦車型S01高性能電動摩托車。



20元搶無線耳機飲水機



現場設有多項優惠，大會今年再次推出“＄20快閃搶”活動，在四日展期內隨機推出，首日必搶限量商品包括滑鼠鍵盤套裝、無線耳機、路由器及飲水機等。此外，旅客出示旅遊證件可免費入場，首2000名完成登記的旅客可獲贈100元現金消費券。



不少展商對今年銷情樂觀。Apple認證配件合作夥伴Belkin今年推出多款產品低至65折優惠，並針對近期外置充電器安全問題，主打通過中國CCC認證，並符合多國法規與航空攜帶規範的外置充電器，料今年生意會有一至兩成增長。