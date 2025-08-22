中評社北京8月22日電／網評：晉祠泉復流彰顯生態建設之功



來源：光明日報 作者：鐘超



“懸甕之山，晉水出焉。”晉水，即今日之晉祠泉，位於山西太原晉祠內。今年暑期，一個令人關注的現象出現：曾經斷流數十年的晉祠泉，首次實現了入夏後持續不幹涸。監測數據顯示，截至7月底，晉祠泉域出水量最大的難老泉，已連續自然出流332天，水位高於泉口1.23米，實現穩定復流目標企踵可待。



晉祠泉的復流過程，是生態環境系統性修復成效的有力證明。晉祠泉古稱晉水，是汾河中游右岸由岩溶大泉溢流形成的一條支流。為開發泉水，在春秋戰國時即形成晉水渠系，史稱智伯渠。智伯渠遺跡是中國現存年代最早的灌溉渠道之一。然而，自20世紀60年代起，晉祠附近大量鑿井提取岩溶地下水，致泉水流量逐年減少，1994年晉祠泉徹底斷流。黨的十八大以來，隨著國家層面將生態文明建設提升至戰略高度，當地開始實施嚴格管控，劃定地下水超采區，開展關停超采水井的“關井壓采”工作，並推進泉域水資源置換工程，以替代地下水依賴。近年來，這些綜合治理“組合拳”成效逐步顯現，晉祠泉域地下水位開始持續回升。到2023年5月14日，難老泉首次實現自然出流。



晉祠泉的復流，從小處看只是一汪古泉復湧，但把它放進更大的坐標系，就能讀出中國生態文明建設決心之堅、推進之力、成效之顯。自然環境是人賴以生存和發展的基石。中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化，著力推動生態保護和修復、提升生態系統的質量和穩定性，是推進中國式現代化的必然之舉。



從實踐來看，一個又一個生態保護與修復案例，繪就了“美麗中國”的實景圖。太湖曾經布滿藍藻，經過10年治理，如今碧波重現；滇池返清是昆明人多年樸素的願望，環湖截污、濕地修復後，紅嘴鷗回到城市上空；長江推行“十年禁漁”政策，刀鱭、江豚重新現身江面……這些典型案例，共同說明了一個樸素的道理：生態保護和修復是一個系統工程，只要治理方向正確、措施得當、持之以恒，生態系統就能逐漸得到自我修復。