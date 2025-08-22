中評社北京8月22日電／網評：推動縣域經濟轉向組團式發展



來源：光明日報 作者：高艶 歐鈺娟



2025年中央城市工作會議明確提出，要“著眼於提高城市對人口和經濟社會發展的綜合承載能力，發展組團式、網絡化的現代化城市群和都市圈，分類推進以縣城為重要載體的城鎮化建設”。這一部署，不僅為新時代縣域經濟發展指明了方向，而且賦予縣域在全國區域協調發展中的全新定位。



縣域作為連接城鄉、承載人口、集聚產業的重要空間單元，既是城鎮化的重要支點，又是推動區域經濟活力躍升的關鍵抓手。在高質量發展階段，如何突破行政邊界、實現要素高效流動，推動縣域由“單打獨鬥”轉向“組團協同”，已經成為突破發展瓶頸、釋放潛在動能的關鍵命題。



當前，儘管我國縣域經濟呈現良好發展態勢，但仍面臨區域失衡加大、產業同質化與創新乏力等多重挑戰。“小、散、弱”的特徵不僅削弱了縣域經濟的抗風險能力，也制約了其參與更高層級分工與協作的可能性。尤其在產業升級、綠色轉型、數字賦能等新賽道上，單個縣域往往難以形成規模效應與集聚優勢。如何跨越行政邊界、實現優勢互補，已成為一道必須作答的現實考題。



破解活力不足的關鍵，在於以組團式發展打破區劃桎梏，構建跨縣域要素流動機制與產業協作體系。依托交通、信息、物流等基礎設施的互聯互通，打破封閉格局，融入更廣闊的區域經濟網絡，為要素自由流動創造條件。通過組團化整合資源，擴大經濟腹地，實現生產要素規模化利用，推動產業鏈上下游在不同縣域合理布局，形成錯位發展、互補共贏的產業格局。在制度設計上，將縣域之間的單純競爭引導為合作性競爭，建立利益分享機制，使參與各方在區域分工中找到更優定位，並在協作中形成穩定的收益預期。



不少地方都探索出了發展縣域經濟的好做法。如江蘇昆山、太倉、張家港依托沿江港口、先進製造業和現代物流體系，形成了跨縣域產業協作帶，訂單互通、資源共享，使製造業產值多年保持高增長。浙江義烏、東陽、永康圍繞小商品、電動工具、五金機械等優勢產業，構建起研發、生產、出口環環相扣的產業鏈，產品銷往全球。福建晉江、南安、惠安則在石材、紡織、鞋業等傳統優勢領域聯合建設原材料基地、共享檢測平台，並通過集體品牌拓展國際市場。與一些仍在單打獨鬥、各自招商的縣域相比，這些組團區域不僅經濟規模更大、韌性更強，還在公共服務、品牌塑造和市場開拓方面形成了明顯的溢出效應。