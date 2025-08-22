日本多地檢出永久性化學物　或擴散全國

6月23日，在日本沖繩，日本沖繩縣知事玉城丹尼在沖繩戰歿者追悼儀式上發言。（圖片來源：新華社） 中評社北京8月22日電／據大公網消息，綜合日本每日新聞、新華社報導稱，日本一項最新研究結果顯示，在日本34家污水處理廠的污泥中檢測出全氟和多氟烷基物質，也被稱為“永久性化學物”（PFAS）。日媒稱，這進一步證實這類化學物質可能已擴散至日本全國。



京都大學研究人員從全日本約2200家污水處理廠中選取34家，對其污泥進行檢測分析。這些處理廠分布於日本各地，北至北海道，南至沖繩縣。研究結果顯示，上述34家污水處理廠的污泥中均含有PFAS。



全氟和多氟烷基物質難以降解，會在環境和人體中累積，被稱為“永久性化學物”。研究人員指出，這項研究結果意味著這類物質可能已經普遍存在於日本各地的廢水污泥中。他們希望日本政府能夠基於相關研究，就廢水污泥中PFAS的含量作出規定。



2023年以來，日本沖繩縣、大阪府和東京都等地接連曝出水體中PFAS含量超標，附近居民血檢異常。由於事發區域大多鄰近駐日美軍基地和日本自衛隊基地，這些基地被視為可能的污染源。報導稱，駐日美軍橫田基地曾使用含有PFAS的滅火劑。



日本多個市民團體多次要求就污染問題進入美軍基地調查，但問題遲遲未獲解決。本月12日，沖繩縣一個市民團體再次提交申請，要求就美軍普天間基地涉嫌污染周邊水體一事展開調查。