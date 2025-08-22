美國“選區重劃”鬧劇愈演愈烈的背後

中評社北京8月22日電／據新華社報導，距中期選舉還有一年多時間，美國共和、民主兩黨已提前謀劃席位布局。近期，得克薩斯州上演一出政治鬧劇：該州共和黨人計劃重劃國會選區，而民主黨人以“集體出走”等方式抵制。最後，在州議會占據壓倒性優勢的共和黨依然強行推動議案過關。民主黨人轉而尋求在他們占優勢的州“以牙還牙”，加利福尼亞州立法機構隨即通過推動該州重劃國會選區的相關提案，並由州長簽署成法。



政黨通過重劃選區來收割選舉利益的手段在美國歷史上已屢見不鮮。早在19世紀初，馬薩諸塞州州長傑利為幫助本黨派在選舉中獲勝，刻意劃出一個形似蠑螈的選區，由此產生了“傑利蠑螈”這一具有諷刺意味的政治術語。200多年過去，“傑利蠑螈”不僅沒有消停，反而愈演愈烈。普林斯頓大學相關監測項目指出，美國50個州中有15個州的選區劃分存在明顯黨派傾斜。



兩黨精心設計有利於本黨勝選的選民結構，使得選舉從“選民挑選議員”異化為“議員挑選選民”，真正的民意無法體現。而本應扮演“糾偏”角色的司法系統卻選擇放任。美國最高法院近年來多次迴避對此類案件的實質性裁決，事實上在為“傑利蠑螈”合法化背書。當選舉勝利不再取決於“誰更能代表民意”，而是取決於“誰更擅長操弄規則”時，選票的有效性被嚴重削弱。“多數普選票”與“多數席位”的脫節成為常態，公眾對政治的失望自然與日俱增。



黨爭的零和博弈思維，已從選舉蔓延至美國的國家治理體系，導致政府機制性失能。在兩黨尖銳對立的背景下，協商與妥協蕩然無存，取而代之的是無休止的內耗與“否決政治”。近年來，美國國會因預算僵局屢次停擺，政府關門屢見不鮮；眾議院議長選舉兩度“難產”，立法效率持續探底。槍支管控、移民改革、債務上限等關乎國計民生的重大議題，無一不淪為黨爭戰場。這種相互拆台的政治模式非但無法解決社會頑疾，反而常常製造新的危機，嚴重削弱了國家治理能力和公信力。



當兩黨政治分歧被渲染為不可調和的矛盾，極端情緒便找到了宣洩的出口：2021年國會山騷亂，震驚世界；針對非法移民的強制行動，在部分地區演變為騷亂；針對政客的人身威脅與槍擊事件持續激增；甚至在得州的選區鬥爭中，議員下榻的酒店也收到“炸彈威脅”……這些不斷上演的暴力場景，與美國自詡的“民主燈塔”形象形成刺眼反差，清晰地展現政治極化正如何撕裂社會肌體，動搖社會穩定的根基。



當選舉淪為可以被技術化操縱的權力遊戲，其所宣揚的“民主”價值便已空洞化。美國若不能直面自身制度弊端、擺脫黨派惡鬥泥潭，再多的“民主”口號也難掩其治理困境。