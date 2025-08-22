【
工信部啟動工業文化資源摸底調查
2025-08-22 16:46:18
中評社北京8月22日電／據新華社報導，工業和信息化部近日印發通知，組織開展工業文化資源摸底調查工作，為推進保護傳承、價值發掘、載體建設和產業培育提供基礎支撐。
工業和信息化部辦公廳有關負責人介紹，此次調查旨在全面掌握我國工業化進程中形成的具有歷史價值、科技價值、社會價值和藝術價值的工業文化資源情況，科學評估瞭解資源保護、活化利用狀況，建立全國工業文化資源數據庫和動態管理機制。
據悉，此次調查內容包括工業遺產、工業主題展覽展示場館、工業旅遊目的地、工業版本、工業文化資源集聚區等。
