中評社北京8月22日電／據新華社報導，國家藥監局副局長楊勝22日在國新辦舉行的“高質量完成‘十四五’規劃”系列主題新聞發布會上介紹，目前，我國醫藥產業規模位居全球第二位，創新藥在研數目達到全球的30%左右。



楊勝表示，高質量完成“十四五”規劃目標任務，切實保障人民群眾用藥安全有效，主要從全方位築牢藥品安全底線、全鏈條支持醫藥產業高質量發展、全覆蓋保障人民群眾用藥需求三個方面開展工作。



在全方位築牢藥品安全底線方面，我國強化覆蓋藥品全生命周期的動態監管，建立完善藥品安全風險會商機制，聚焦藥品網絡銷售、藥品委托生產、臨床試驗管理等重點環節，聚焦疫苗、血液製品等重點產品，聚焦農村、城鄉接合部等重點區域，實現藥品安全風險排查、研判、處置常態化、長效化。



“十四五”時期，每年抽檢各類藥品20餘萬批次、醫療器械2萬餘批次、化妝品2萬餘批次，對國家集采中選產品實行生產企業檢查和中選品種抽檢100%全覆蓋。



在全鏈條支持醫藥產業高質量發展方面，持續深化審評審批制度改革，設立突破性治療藥物、附條件批准、優先審評審批、特別審批4個加快通道，對重點品種實行“提前介入、一企一策、全程指導、研審聯動”。



“十四五”以來批准創新藥204個、創新醫療器械265個，其中今年1至7月，批准創新藥50個、創新醫療器械49個。