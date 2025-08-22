“秘境”成險境？警惕“野景點”藏隱患

中評社北京8月22日電／據新華社報導，近期，多地發生遊客到網紅“野景點”游玩遇險遇難事件——有的進入未開發開放的荒郊野嶺露營遭遇山洪，有的擅闖自然保護區禁入區域遇險。



“新華視點”記者調查發現，不少“野景點”在社交媒體上頗受追捧，有的社交博主甚至誘導遊客繞開管制違規進入，由此引發的人身安全、生態環境等問題值得關注。



流量濾鏡下的“奪命秘境”



8月16日，內蒙古巴彥淖爾市烏拉特後旗烏蓋蘇木東烏蓋溝上游突發山洪，將在此露營的一行13人和4輛車衝走，致12人遇難；8月初，在廣東惠東縣白馬山一處網紅“野景點”，6名遊客被水衝走，其中5人遇難；今年4月，浙江省仙居縣南峰街道一輛越野車在“野景點”落水，造成2人遇難……



記者調查發現，社交媒體上受歡迎的“網紅打卡地”，不少是相關法律法規明確禁入的區域。比如，今年8月，6名“驢友”在廣東江門古兜山野游探險，此處是省級自然保護區的緩衝區，未經批准不得擅自闖入。



江門古兜山省級自然保護區管理處主任方耀新說，根據自然保護區條例相關規定，自然保護區實行分區管控，分為核心區、緩衝區和實驗區，違規穿越核心區和緩衝區將被行政處罰。“每年違規進入古兜山保護區的事件有100餘起，大都是戶外運動愛好者。此類事件發生時間主要集中在每年5月至11月。”



近年來，隨著登山、露營、徒步等運動興起，帶火了一批“野景點”。但美景背後，卻潛藏危險。中國探險協會發布的《2024年度中國戶外探險事故報告》顯示，2024年我國境內共發生戶外探險事故335起，造成84人死亡、92人受傷。迷路、被困、滑墜、落水4種事故類型占事故總量的82%。



惠東縣消防救援大隊大隊長姚俊彬告訴記者，白馬山事故發生地是未開發、未開放區域，危險系數高。事發區域地形複雜、水流湍急，而且進山救援途中有很多灌木，局部地區甚至沒有道路，救援風險高、難度大。