黑龍江佳木斯：打造衛星產業發展新高地

中評社北京8月22日電／據新華社報導，在黑龍江省佳木斯氣象衛星地面站，陽光灑在“蛋殼”狀的球體建築上，衛星接收天線正緩緩轉動，工作人員盯著電腦屏幕開展數據接收。



“當衛星經過上空，天線會提前鎖定信號，接收的風雲衛星數據第一時間上傳國家衛星氣象中心，為氣象預報預測、農業生產、防災減災等提供數據支撐。”該站副站長楊艶龍說。



在佳木斯市前進區南崗村，佳木斯馭星航天科技有限公司的施工現場一片繁忙。61畝園區內，工人正加緊建設道路、護欄等配套設施。“今年計劃完成4套衛星地面站的安裝工作。”公司運維站站長範新知說。



陝西星邑空間技術有限公司也將在佳木斯市境內建設新的項目。公司副總經理程武衛介紹，公司在撫遠市的衛星地面測控站一期項目接近尾聲，正推進二期規劃，將投資1.2億元建設占地60畝的二期地面站，建成後將顯著提升東北地區商業航天測控服務能力。



衛星產業不斷壯大，得益於佳木斯市獨特的地理優勢。在近日舉辦的第三屆佳木斯衛星產業發展大會上，佳木斯市市長王鐵介紹，佳木斯市與新疆喀什、海南三亞構成“空間大三角”，且晴朗少雲、地勢平坦、仰角開闊、電磁環境乾淨，相較國內其他點位能接收更多數據量，利於衛星測控企業開展業務。



隨著多個衛星項目在佳木斯市落地，產業集群逐漸形成，對企業的吸引力持續增強。株洲太空星際衛星科技有限公司首席科學家孫承志說，他們將在佳木斯建設數據中心和二級運控中心，屆時接收的數據可在本地完成標準數據生產和高級產品按需生產，大幅降低網絡傳輸成本。“建設二級運控中心後，本地數據需求能從佳木斯站直接上星，從原來的‘有什麼吃什麼’到實現‘直接點菜’。”



在孫承志看來，雙方合作前景廣闊。“我們可開展氣象遙感數據綜合應用，圍繞農林場景打造示範基地。尤其佳木斯市地處的三江平原是全國重要糧食生產基地，我們能針對農業需求開發產品，在北斗導航、農作物病蟲害監測等方面示範應用，進而推廣到東北地區乃至全國。”



深耕佳木斯市場20多年的南方測繪集團，正加速融入衛星產業生態。“此前業務以測繪裝備為核心，我們希望與佳木斯市合作，以精密測量、精準定位、時空信息服務為基礎，挖掘衛星數據價值，建設面向測繪的遙感數據中心，參與國家重大項目示範應用。”集團常務副總裁繆小林說。