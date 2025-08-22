【
內蒙古烏拉特後旗山洪已致12人遇難
http://www.CRNTT.com
2025-08-22 17:59:05
中評社北京8月22日電／據新華社報導，22日從內蒙古自治區巴彥淖爾市應急管理部門獲悉，巴彥淖爾市烏拉特後旗山洪災害最後一名失聯人員於22日8時被找到，已確認遇難。目前，巴彥淖爾市烏拉特後旗山洪已致12名野外露營人員遇難，1人獲救。
8月16日22時左右，烏拉特後旗烏蓋蘇木東烏蓋溝上游突發山洪，將在此露營的一行13人和4輛車衝走。災害發生後，在各級黨委、政府組織下，1600餘名來自應急管理、公安、消防、自然資源、水利、衛生健康等部門的救援人員投身搜救工作。
